뵈브 클리코와 시몽 포르트 자크뮈스, ‘라 그랑 담 2018 자크뮈스 리미티드 에디션’ 출시 기념 행사 개최

사진=Veuve Clicquot / BFA

럭셔리 샴페인 하우스 뵈브 클리코(Veuve Clicquot)와 디자이너 시몽 포르트 자크뮈스(Simon Porte Jacquemus)는 지난 1일 강원도 원주에서 ‘미술관에서의 피크닉(Le Déjeuner au Musée)’을 개최했다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 주요 초청 인사들이 참석한 가운데 두 브랜드가 공유하는 기쁨과 낙관의 가치를 담은 감각적이고 몰입감 있는 브랜드 경험으로 펼쳐졌다. 행사는 안도 타다오(Tadao Ando)가 설계한 건축 명작 뮤지엄 산(Museum SAN)에서 진행되었으며 고요함과 자연, 현대적 예술 감성을 통해 뵈브 클리코의 ‘밝고 긍정적인 삶의 방식(Solaire Art de Vivre)’을 새롭게 재해석했다.

‘르 데쥬네 오 뮤제(Le Déjeuner au Musée)’는 ‘미술관에서의 피크닉’을 의미하며 서울 근교에서 도심의 분주함을 벗어나 여유와 휴식을 경험할 수 있는 특별한 순간을 제공했다. 자연과 어우러진 공간에서 참석자들은 잠시 일상의 흐름을 멈추고 서로 교류하며 기쁨과 낙관의 순간을 나눴다. 이번 경험은 ‘함께함’의 가치를 중심으로 교감과 연결을 강조했다.

또한 세계적인 피아니스트 이루마의 특별 라이브 공연은 이번 행사를 더욱 특별하게 만들었다. 그의 감성적인 선율은 공간 곳곳에 울려 퍼지며, 시적이면서도 몰입감 있는 분위기를 자아냈다. 또한 캠페인 필름을 연상시키는 긴 시그니처 옐로 카펫은 자연 속 공간을 따라 유기적으로 이어지며 자연과의 조화와 연속성, 그리고 ‘함께함’을 상징적으로 표현했다는 것이 브랜드 측 설명이다.

공연 이후에는 프렌치 테크닉에 한국적 감각을 더한 요리로 주목받고 있는 이수 리(Esu Lee) 셰프가 파리에서 ‘집(jip)’ 레스토랑을 운영하며 선보여온 미식 세계를 바탕으로 준비한 특별한 런치 행사가 이어졌으며, 브랜드 관계자 및 초청 인사들이 함께 자리해 두 창의적 세계의 만남을 기념했다.

이번 행사는 빛과 예술성을 기념하는 자리로 두 브랜드의 협업과 새로운 퀴베 디자인에 담긴 영감을 반영했다. 특히 뵈브 클리코와 시몽 포르트 자크뮈스가 공유하는 따뜻함과 기쁨, 낙관의 감성을 바탕으로, 자연스럽고 편안한 교감을 통해 세상에 기쁨을 전하는 라이프스타일을 구현했다.

브랜드에 따르면 시몽 포르트 자크뮈스가 재해석한 ‘라 그랑 담 2018(La Grande Dame 2018)’은 ‘피노 누아의 예술(The Art of Pinot Noir)’을 구현한 샴페인이다. 장인정신과 사부아 페어(savoir-faire), 그리고 테루아(terroir)에 대한 깊은 이해를 바탕으로 완성된 이번 디자인은 여성의 권리가 제한적이던 시대에 하우스를 이끌었던 마담 클리코와 시몽 포르트 자크뮈스의 평생의 뮤즈인 어머니에게서 영감을 받았다.

시몽 포르트 자크뮈스는 “라 그랑 담 2018은 심플한 소재와 의미 있는 제스처, 그리고 강인한 여성들의 이야기에서 출발해, 궁극적으로는 낙관적이고 기억에 남는 순간들을 기념하기 위한 샴페인”이라고 전했다.

토마 뮬리에(Thomas Mulliez) 뵈브 클리코 사장 겸 CEO는 “뮤지엄 산(Museum SAN)은 뵈브 클리코와 시몽 포르트 자크뮈스가 공유하는 가치를 자연스럽게 보여주는 공간이었다”며, “도심에서 벗어난 이곳은 창의성과 고요함, 그리고 한국 문화에 대한 새로운 시각을 담고 있어 밝고 긍정적인 삶의 방식을 기념하기에 최적의 장소였다”고 말했다.

한편 ‘미술관에서의 피크닉’에 이어 이번 협업은 4월 3일부터 6일까지 서울 강남 요새 도산(YOSAE DOSAN)에서 운영되는 ‘르 살롱(Le Salon)’을 통해 이어진다. 해당 공간에서는 방문객들이 ‘라 그랑 담 2018’을 직접 시음하며 브랜드가 제안하는 경험을 즐길 수 있다고 브랜드 측은 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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