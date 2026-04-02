‘김준호♥’ 김지민, 시험관 시술 후 몸 변화…“3.5kg 늘었다 빠져”

사진 = 김지민 SNS 계정

개그우먼 김지민이 시험관 시술 중인 근황과 함께 몸의 변화를 솔직하게 털어놨다.

김지민은 2일 자신의 SNS에 “시험관 시술하고 계신 분들 혹시나 왜 나만 이런가? 혹시나 나 부작용인가? 하시는 분들 많으시죠!”라며 “제가 해보니까 놀랄 정도로 이래도 되나 싶을 정도로 많은 몸의 변화가 있더라구요”라고 밝혔다. 이어 “저는 다행히도 얼굴붓기나 트러블은 없었어요.(약간 살은 있어요)”라고 덧붙였다.

함께 공개된 사진에는 시험관 시술 전과 후의 모습이 담겼다. 김지민은 주사 투여 후 며칠 만에 3.5kg이 증가했다가, 시술 이후 4kg이 빠졌다고 설명하며 “큰 부작용은 없었다”고 전했다.

또 그는 “하루를 마무리 할때나 스케줄이 끝나고 집에오면 양말과 살 경계가 살벌하게 부었답니다”라며 “마시지따윈 소용도 없을 정도로 보였지만 매일 오빠가 풀릴때까지 마사지를 해줘서 비록 안풀렸어도 마음은 풀렸어요”라고 전했다.

한편 김지민은 2022년 개그맨 김준호와 열애를 인정했으며, 지난해 7월 결혼했다. 현재 2세를 준비 중인 것으로 알려졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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