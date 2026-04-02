도시 아이들에게 말과 농촌이 주는 특별한 경험을 선사한다.



한국마사회 사회공헌재단은 도시 초등학생의 정서 발달과 전인적 성장을 지원하는 대표 사회공헌 사업 ‘마·농 문화체험(사진)을 시행한다.

이번 프로그램은 말(馬)과 농촌 체험을 결합한 프로그램으로 도시 거주 초등학생에게 말 문화와 농촌 생활을 직접 경험할 기회를 제공해 정서 순화 및 건전한 인격 형성을 도모하는 사업이다. 한국마사회는 지난 8년간 25억원 이상을 투자해 총 1만3042명의 학생을 지원해 왔다.



이번 체험은 총 3개 과정으로 운영된다. 말의 역사·문화·승마를 익히는 ‘말 문화 체험’, 지역 향토문화를 경험하는 ‘농어촌 문화체험’, 수의·장제·승마 등 말산업 관련 진로를 탐색하는 ‘말산업 및 진로 직업체험’으로 구성된다.



올해는 총사업비 2억5000만원을 투입해 수도권 초등학교 4~6학년생 1700여 명을 지원할 예정이다. 일반 초등학교뿐 아니라 지역아동센터, 드림스타트, 아동복지시설, 저소득층·다문화 가정 등 취약계층까지 포함해 사회적 공익 기능을 강화한다. 참가비·식비·차량비 등 체험에 필요한 모든 비용은 한국마사회 사회공헌재단이 전액 지원한다.



현장 전문 강사 전원은 대한적십자사 주관 안전교육을 이수하며, 체험 현장 내 안전 장치를 완비해 참가 학생들의 안전을 최우선으로 관리한다.



한국마사회 사회공헌재단 관계자는 “마·농 문화체험은 도시 아이들이 자연과 생명, 그리고 우리 농촌 문화를 온몸으로 느끼는 소중한 시간”이라며 “앞으로도 더 많은 아이들, 특히 사회적 배려가 필요한 가정의 학생들이 이 프로그램을 통해 잊지 못할 경험을 쌓을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.



마·농문화체험 사업에 참여를 원하는 초등학교 및 기관, 단체는 오는 26일까지 위탁운영사인 스쿨김영사 홈페이지를 통해 신청하면 된다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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