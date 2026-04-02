스마일게이트 희망스튜디오, ‘로스트아크’ 커뮤니티 3곳과 기부 캠페인

스마일게이트 희망스튜디오가 커뮤니티와 유저의 참여를 사회적 가치로 전환하는 팬 기반 기부 캠페인을 실시한다.

희망스튜디오는 대한민국 대표 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘로스트아크’ 커뮤니티 3곳과 기부 캠페인 ‘로아와x로펙x일로아와 함께하는 플레이 위드 커뮤니티 : 소아암 환아 지원’ FUNding을 진행한다고 2일 밝혔다. FUNding은 희망스튜디오가 진행하는 기부 캠페인으로, 누구나 재미있게(fun) 기부에 참여할 수 있다는 의미를 담고 있다.

‘플레이 위드 커뮤니티(PLAY with COMMUNITY)’는 희망스튜디오가 게임 커뮤니티와 함께 사회적 가치를 확산하겠다는 의미를 담은 슬로건이다. 이번 캠페인은 커뮤니티와 유저의 기부 참여 경험이 다른 유저에게 자연스럽게 확산되는 사회적 가치 선순환 구조의 ‘플랫폼형 기부 모델’로 기획됐다. 희망스튜디오는 이러한 선순환 구조를 기반으로 지속 가능한 참여형 기부 생태계를 구축해 나갈 계획이다.

캠페인은 오는 11월 30일까지 진행된다. 각각의 커뮤니티는 자체 채널과 배너를 통해 유저 참여를 독려한다. 기부금은 한국백혈병어린이재단을 통해 소아암 환아의 치료비와 쉼터 운영 지원에 전액 사용될 예정이다.

또한 로스트아크 유저 커뮤니티 3곳은 6월 5일 ‘환경의 날’을 맞아 해안가 환경 보호를 위해 쓰레기를 수거하는 봉사활동에 참여할 계획이다. 희망스튜디오 측은 유저들의 온라인 기부 경험이 오프라인 참여로 이어지며, 기부와 행동, 경험이 유기적으로 자연스럽게 연결되는 참여형 사회공헌 모델이라는 점에서 의미가 있다고 본다.

로아와 최진일 대표는 “희망스튜디오와 함께한 희망스피커 활동으로 나눔의 가치를 실천해왔다”라며 “이번 통합 기부 캠페인을 통해 환아에게 실질적인 도움이 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”라며 “로펙, 일로아와의 협력해 사회문제 해결에 더욱 큰 시너지를 만들어 나가겠다”고 말했다.

희망스튜디오 권연주 이사는 “이번 캠페인은 게임 커뮤니티와 유저의 참여가 사회적 가치로 확장되는 대표적인 사례가 될 것”이라며 “앞으로도 누구나 희망스튜디오 플랫폼을 통해 즐겁고 다양한 기부와 봉사 경험을 할 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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