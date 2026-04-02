馬시멜로 감성 듬뿍…벚꽃축제 보러 오세요

말과 벚꽃이 어우러진 야간 벚꽃축제가 렛츠런파크 서울에서 펼쳐진다.



한국마사회는 3일부터 12일까지 10일간 과천에 위치한 렛츠런파크 서울에서 2026 벚꽃축제를 개최한다. 올해의 테마는 ‘馬시멜로’로, 한층 달콤하고 감성적인 봄 축제로 꾸며진다.

지난해 과천 렛츠런파크 서울에서 열린 야간 벚꽃축제 현장. 한국마사회 제공

렛츠런파크 서울은 말과 벚꽃이 함께하는 국내 유일의 이색축제를 표방한다. 매년 25만명 이상 방문하는 수도권 벚꽃명소로 자리매김하고 있다. 방문자수 기준으로 경주 대릉원, 서울대공원 등에 이어 전국 7위다.



올해는 ‘마시멜로 감성’을 더해 한층 풍성해진 콘텐츠로 방문객을 맞이한다. 벚꽃길 야간 경관을 중심으로 야외웨딩 콘셉트 쉼터와 포토존을 비롯해 회전목마, 말마캐릭터 맥주 등 감성형 콘텐츠가 확대된다. 특히 붉은 말의 해를 맞아 말의 역동성과 봄의 생명력을 극대화해 힐링을 제공할 승마체험, 미디어파사드, 국립과천과학관의 과학 전시회 등 프리미엄 콘텐츠도 다양하게 준비했다.



말처럼 ‘달리는’ 모습에 착안한 자동차 전시회도 눈에 띈다. 스포츠카부터 패밀리카까지 이색 자동차 전시회가 펼쳐진다. 축제의 하이라이트인 드론쇼는 오는 4일과 11일, 약 400여대의 드론이 밤하늘을 수놓으며 가족과 성장을 형상화한 환상적인 장관을 연출할 전망이다. 10일에는 정선희·문천식의 ‘지금은 라디오시대’ 야외방송도 이뤄질 예정으로 생동감 넘치는 벚꽃축제 현장의 분위기가 전국의 청취자들에게 라이브로 전해진다.



지난 1989년 뚝섬에서 과천으로 이전한 이래 과천시민들과 함께 성장해 온 렛츠런파크 서울은 올해를 기점으로 벚꽃축제를 프리미엄 축제 브랜드로 성장시킨다는 목표로 과천시내 주요 기관과 업무협약을 체결하기도 했다. 올해로 시 승격 40주년을 맞이한 과천시를 비롯해 국립현대미술관, 서울랜드, 국립과천과학관 등과의 공동 마케팅을 통해 각 기관의 고유 콘텐츠를 융합, 벚꽃축제 현장에서 펼쳐 보일 예정이다.



김종철 한국마사회 고객서비스 본부장은 “도심 속 열린 공원으로 사랑받고 있는 렛츠런파크 서울이 시민분들과 더욱 가까이서 호흡하며 소통하는 무대가 바로 벚꽃축제”라며 “매년 업그레이드되는 콘텐츠를 통해 만족도는 높이고 물가부담 등에 따른 접근 장벽은 낮춰 모두의 축제가 될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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