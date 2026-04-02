KBO리그 수놓은 기록들을 한 눈에…정기 간행물 발간

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)는 2026 KBO 연감, 가이드북, 레코드북, 공식 야구규칙 등 정기 간행물을 발간했다.

2026 KBO 연감은 지난 시즌 10개 구단의 시즌을 요약한 구단 회고를 포함해 주요 기록, 2시즌 연속 1000만 관중 돌파 현황 등 2025 시즌 KBO리그에 관련한 다양한 정보를 담고 있다. 이 외에도 연도별 팀 순위, 개인 및 팀 기록 등 KBO리그 역사의 전반적인 내용을 연감에서 확인할 수 있다.

가이드북에는 2026시즌 KBO리그에 등록된 전 구단 선수 명단 및 주요 프로필이 사진과 함께 수록돼 있다.

레코드북에는 역대 KBO리그의 진기록이 실렸다. 투수·타자 주요 기록뿐 아니라 홈런·끝내기·신인·외국인선수 등 KBO리그를 수놓은 기록들이 부문별로 구성되어 있다.

공식 야구규칙은 야구 용어의 정의, 2026년 변경 사항 등 야구 규칙의 세부 사항을 다룬다.

2026 KBO 정기 간행물은 3일 오후 3시부터 공식 판매처인 KBO 마켓서 판매된다.

사진=KBO 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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