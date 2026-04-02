“작품 들어가면 금지?” 김동완, 세계 최초 ‘SNS 비활성화’ 계약 조건 공개

김동완이 스레드 계정을 비활성화해야 한다고 적었다. 사진 출처=김동완 스레드 계정 캡처

신화의 멤버이자 배우인 김동완이 SNS를 비활성화할 예정임을 밝혔다.

김동완은 지난 1일 자신의 스레드 계정에 “작품 들어가면 스레드 비활해야 한다는 게 벌써부터 슬퍼. 누구랑 떠들지…”라고 적었다. 한 누리꾼이 비활성화해야 하는 이유를 묻자 “계약 조건이야”라고 대답했다.

다른 누리꾼은 “계약 조건으로 스레드 비활성화가 있는 거냐”고 물었다. 이에 김동완은 “세계 최초인 것 같아”라고 적었다. 또 다른 누리꾼이 “미성년자도 아니고 지금 시대에 그런 계약을”이라며 의문을 제기하자 “난 좀 그렇잖아”라고 대답했다.

앞서 김동완은 최근 폭행 논란에 휩싸인 MC 딩동을 공개 응원하며 불거진 경솔함 지적과 이어진 전 매니저의 인성 폭로 및 과거 행적 논란에 대해 “최근 일로 마음 불편하셨을 모든 분들께 깊이 사과드린다”고 한 바 있다. 과거에는 엠씨더맥스의 이수를 옹호하거나 취중 라이브를 진행하는 등 SNS와 관련된 논란에 휘말렸다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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