‘붉은 진주’ 김희정·천희주 악행 폭로…‘역대급 정의구현 엔딩’

박진희와 남상지가 치밀한 공조 끝에 김희정과 천희주의 범행을 밝혀내 통쾌함을 안겼다.

어제(1일) 저녁 방송된 KBS 2TV 일일드라마 ‘붉은 진주’(연출 김성근 / 극본 김서정 / 제작 DK E&M, 몬스터유니온) 25회에서는 오정란(김희정 분)의 악행을 낱낱이 폭로하며 강력한 한 방을 날렸다.

이날 클로이(남상지 분)는 기지를 발휘해 오정란의 휴대전화를 확보했다. 이어 송근태(이명호 분)로부터 걸려 온 전화를 통해 고발남을 해외로 빼돌리려는 오정란의 계획을 알아냈다. 허를 찌르는 클로이의 영리한 활약은 한순간도 눈을 뗄 수 없는 몰입감을 선사했다.

같은 시각 김단희(박진희 분)는 최유나의 부모를 찾아가 날카로운 심리전을 벌였다. 그녀는 범행 당시 착용한 옷과 최유나의 후드티가 동일하다는 점을 강조하며 반응을 살폈다. 당황한 홍영실(경숙 분)이 딸의 옷은 세탁소에 맡겼다고 거짓말하자 김단희는 의미심장한 표정을 지은 후 다음 판을 준비해 흥미를 더했다.

그런 와중에 박현준(강다빈 분)은 어머니의 악행을 알고 오정란이 더 깊은 악의 수렁에 빠지는 것을 막기로 결심했다. 그는 납치 현장을 지키고 있던 송근태를 유인했고. 그 덕에 은신처 위치를 알게 된 박민준(김경보 분)과 클로이는 해당 장소를 급습했다. 하지만 이 과정에서 몸싸움이 발생해 일촉즉발의 위기감이 고조됐다. 위험한 순간 백진주(남상지 분)는 자신도 모르게 “민준아”라고 외치며 억눌러왔던 진심을 터트려 긴장감을 높였다.

한편 최유나는 증거 인멸을 위해 박태호(최재성 분)의 집에서 후드티를 훔치다 현장에서 적발됐다. 이 모든 것이 최유나의 행동을 예측하고 자리를 비워 판을 깔아둔 김단희의 정교한 함정이었다. 최유나와 오정란은 막다른 길에 몰렸음에도 뻔뻔하게 모든 의혹을 부인하고 적반하장으로 맞섰으나, 박민준이 극적으로 구출한 고발남을 데려오면서 상황은 역전됐다. 고발남은 최유나의 사주와 오정란의 납치·감금 협박을 모두 실토해 악인들의 숨통을 조였다.

자신의 통제를 벗어나 몰래 일을 꾸민 이들의 행태를 모두 알게 된 박태호의 고요한 분노는 향후 전개에 대한 궁금증을 증폭시켰다. 모든 음모를 소탕한 김단희와 더불어 박태호와 최유나 사이에 균열의 씨앗을 심는 데 성공한 백진주의 서늘한 얼굴이 엔딩을 장식하며 두 사람의 복수가 본격적으로 시작되었음을 암시해 기대감을 끌어올렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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