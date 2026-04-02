‘4억 횡령 피해’ 안선영, 첫 공판서 가해자와 대면…“사과 없이 눈 피해”

방송인 안선영. 사진 = 뉴시스

방송인 안선영이 수억 원대 횡령 사건 첫 공판 이후 심경을 전했다.

안선영은 2일 자신의 SNS를 통해 전날 열린 첫 재판에 출석한 사실과 함께 그간의 심경을 털어놨다.

그는 “아들에게 결승 시합에 못 가도 이해해줄 수 있냐, 너무 미안하다고 말했다”며 “아들은 ‘엄마 꼭 가서 어깨 쫙 펴고 나쁜 사람이랑 편먹은 사람까지 입이 쩍 벌어지도록 엄마 하고 싶은 얘기 다 하고 와야 해. 씩씩하게 울지 말고’라고 얘기하더라”고 밝혔다.

이어 “1년 3개월 만에야 겨우 첫 공판으로 대면한 가해자는 눈을 피하고 사과도 없이 변호사를 통해서만 대응했다”며 “그 사이 (가해자가) 일본 여행도 다녀오고 몰래 구매 대행한다고 판매 안내도 하고 회삿돈을 빼돌린 차명 계좌 중 여럿은 내 인스타를 팔로잉 중인 이름들이라는 것들을 알게 됐다”고 전했다.

또한 “회사 피해 금액을 찾아내느라 1년간 제대로 회사 운영도 못 하고 매일을 울고 지새웠다”며 “횡령 금액이 4억원에 가까운 것을 확인하면서 경영자 자질이 없다고 생각해 자존감이 무너졌다. 이를 회복하느라 너무 많은 시간을 힘들게 보냈다”고 밝혔다.

안선영은 “그 얼굴을 보자마자 지난 시간이 떠올라 눈물부터 솟구쳤지만 씩씩하게 얘기하고 나왔다”면서 “(가해자 측) 변호사에게 ‘여기에서 질문을 받아야 하는 사람은 피해자가 아닌 가해자가 아니냐’라고 물었다”고 덧붙였다.

재판 후에는 아들과 통화한 사실도 전했다. 그는 “울지 않고 말 또박또박 잘하고 나왔다고 했더니 아들이 ‘역시 내 엄마는’이라고 해줬다”며 “집으로 가는 길에 본 만개한 벚꽃도 나를 응원해줬다. 나는 다시 행복해지기로 결심했다”고 전했다.

앞서 안선영은 지난해 8월 회사 내부 직원의 횡령 사실을 공개하며 약 3년 7개월 동안 자금이 유용됐다고 밝힌 바 있다. 해당 사건은 현재 검찰에 기소돼 재판이 진행 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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