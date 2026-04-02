아이유X변우석, ‘대군부부’의 유쾌한 티키타카…“두쫀쿠같은 존재”

누리꾼들이 남긴 댓글들을 읽고 있는 아이유와 변우석. 사진 출처=유튜브 채널 ‘MBCdrama’ 영상 캡처

아이유와 변우석이 ‘21세기 대군부인’에 대한 댓글을 읽었다.

2일 유튜브 채널 MBC드라마에는 ‘[21세기 대군부인 댓글읽기] 아이유X변우석, 대군부부가 직접 읽어주는 댓글!’이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 아이유와 변우석이 나란히 앉아 누리꾼들이 남긴 댓글들을 읽었다.

이안대군(변우석)과 성희주(아이유)의 첫 스틸 영상에 달린 댓글 중 “성희주 대표님 밑에서 일하고 싶다”는 댓글에 아이유는 “그다지 추천하지 않는다”고 망설였지만 변우석은 “일 배우고 싶으면 성희주 밑에서 일해야 한다”며 추천했다. 이에 아이유는 “너무 상처도 많이 받을 것 같고 (그래서) 아주 추천하지는 않는다”라고 대답했다.

이어 두 사람은 2025년 12월 31일 공개된 첫 티저 영상의 댓글을 읽었다. “나에겐 이 드라마가 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)다”, “이 정도면 티저가 아니라 심장 테스트 영상이다” 등 기대 가득한 댓글 가운데 “캐슬 그룹 셋째 하고 싶다. 희주 언니 하면서 졸졸졸 따라다니고 싶다”는 댓글이 나타났다. 아이유는 이에 “추천하진 않습니다”라며 “제 팬분이시라고 하니까 더더욱 추천하고 싶지 않다”라고 반응해 웃음을 자아냈다.

두 사람은 다양한 댓글에 재치 있게 반응하며 유쾌한 분위기를 이어갔다. 영상 마지막에는 드라마 첫 방영 일자를 강조하며 마무리했다. 오는 10일 방송을 시작한다.

누리꾼들은 “변우석 이안대군 그 자체”, “변우석 아이유 케미 레전드”, “여기서도 호흡 척척이라 드라마가 너무 기대된다”, “두 분 케미 너무 잘 어울린다”는 댓글을 남기며 기대와 애정을 함께 표현했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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