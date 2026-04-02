김사랑, 사리 입고 분위기 반전…인도서 ‘파격 변신’ [스타★샷]

사진 = 김사랑 SNS 계정

배우 김사랑이 색다른 메이크업 스타일로 변신한 근황을 공개했다.

김사랑은 2일 김사랑은 자신의 SNS에 “인도에서 찍은 유튜브 영상, 인도 전통옷과 인도 미용실에서 메이크업도 받아 보았어요!”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 김사랑 SNS 계정

공개된 사진 속 김사랑은 인도 전통 의상 사리에 골드 톤 액세서리를 매치해 이국적인 분위기를 자아냈다. 여기에 현지 미용실에서 받은 메이크업을 더해 평소와는 다른 매혹적인 이미지를 완성했다.

또렷한 아이 메이크업과 깊이 있는 음영, 차분한 립 컬러가 어우러져 분위기를 한층 끌어올렸으며, 골드 주얼리와 웨이브 롱 헤어로 전체적인 스타일의 완성도를 높였다.

한편 김사랑은 2000년 미스코리아 진 출신 배우로 오랜 시간 사랑받아 왔다. 지난달 31일 개인 유튜브 채널을 개설해 팬들과 소통을 시작했으며, 첫 콘텐츠로 집을 공개해 화제를 모았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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