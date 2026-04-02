듀오, 유튜브 구독자 15만명 돌파…콘텐츠 포맷 확장으로 성장 가속

이미지=듀오

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)가 공식 유튜브 채널 구독자 15만명을 돌파하며 채널 성장세를 이어가고 있다고 2일 밝혔다.

업체에 따르면 2026년 3월 31일 기준 구독자 수는 15만1000명으로 올해 1월 14만명을 넘긴 이후 약 두 달 만에 달성한 수치다.

듀오는 2022년 이후 콘텐츠 포맷을 다각화하며 유튜브 채널 운영 전략을 강화해왔다. 최근에는 구독자 증가 속도가 더욱 빨라지며 디지털 채널을 통한 브랜드 영향력을 확대하고 있다.

채널 성장의 주요 요인으로는 트렌드를 반영한 콘텐츠 기획이 꼽힌다. 기존의 정보 전달 중심 영상에서 벗어나 연애와 결혼을 일상적인 이야기로 풀어낸 공감형 콘텐츠와 예능적 요소를 결합한 것이 특징이다.

현재 듀오 유튜브 채널은 다양한 자체 콘텐츠를 중심으로 운영되고 있다. 2030 세대의 연애 가치관을 주제로 한 ‘연애끝장토론’을 비롯해 ‘어쨌든 서른’, ‘다세대 토크쇼’, ‘셀소IN듀오’, ‘필링 보이스’ 등 각기 다른 포맷의 콘텐츠가 구성돼 있다.

이 중 ‘셀소IN듀오’는 셀프 소개팅 형식을 활용해 연애와 결혼에 대한 관심을 자연스럽게 유도하는 프로그램이며 ‘필링 보이스’는 음악 콘텐츠를 접목해 기존 결혼정보회사 채널과 차별화를 시도했다.

셀럽과의 협업 역시 채널 성장에 영향을 미쳤다. 배우 겸 개그맨 문상훈과 함께한 ‘문쌤 결혼 대책 회의’는 누적 조회수 160만회를 기록했다.

이외에도 경제·금융 전문 유튜버 슈카월드, 방송인 김대호, 제이쓴 등과 협업을 이어가며 다양한 시청층과의 접점을 확대했다. 콘텐츠 주제 또한 연애와 결혼뿐 아니라 현실적인 생활과 가치관까지 확장되고 있다.

듀오 모델 배우 이시원이 출연한 인터뷰 영상은 ‘결혼 잘하는 법’을 주제로 구성돼 실질적인 조언과 공감을 동시에 이끌어냈다. 듀오는 이러한 콘텐츠 전략을 통해 결혼정보회사에 대한 기존의 경직된 이미지를 완화하고, 보다 친숙한 브랜드로 인식 전환을 시도하고 있다고 전했다.

듀오 관계자는 “최근 구독자 증가세가 빠르게 이어지며 콘텐츠에 대한 관심이 확대되고 있다”며 “앞으로도 이용자들이 흥미를 느끼면서도 실제 도움이 되는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

한편 듀오 공식 유튜브 채널 콘텐츠는 매주 수요일 오후 5시에 공개된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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