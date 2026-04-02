라이엇, ‘TFT’ 신규 세트 ‘우주의 신들’ 출시 기념 이벤트 실시

라이엇 게임즈의 전략 게임 ‘전략적 팀 전투(TFT)’가 신규 세트 ‘우주의 신들’ 출시를 앞두고 다양한 이벤트를 진행한다.

2일 라이엇 게임즈에 따르면 TFT 테스트 서버(PBE)에서 ‘신’을 테마로 재해석한 유닛들을 비롯해 신규 시스템 ‘신들의 성역’에 기반한 보상 체계를 미리 체험해볼 수 있다. 해당 콘텐츠는 오는 15일부터 라이브 서버에 출시된다.

라이엇 게임즈는 플레이어가 PBE 기간은 물론 출시 이후에도 새로운 콘텐츠에 빠르게 적응하고 이벤트에도 참여할 수 있는 별도 페이지도 오픈했다.

이벤트 페이지 내 ‘신이 내린 가이드’에서는 전쓰트, 고라파동, 롤체고찌 등 TFT 주요 인플루언서들이 콘텐츠를 소개하고 게임플레이 팁을 제공한다. 플레이어는 8일부터 ‘우주의 신 테스트 이벤트’를 통해 게임플레이 성향을 확인하고 보상을 얻을 수 있다.

한편 라이엇 게임즈는 신규 세트 출시 이후에도 다양한 이벤트를 진행한다. 플레이어는 15일부터 아마추어 토너먼트에 참가 신청할 수 있으며 17일부터는 ‘신들의 플레이 이벤트’와 ‘신들린 랭킹 이벤트’에 참여해 다양한 선물을 획득할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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