미스코리아 출신 이유나, 골목상권 프로젝트 예능 출연

이유나. 사진=비디오슈퍼마켓 제공

비디오슈퍼마켓은 미스코리아 출신 방송인 이유나가 비디오슈퍼마켓이 제작하는 예능 프로그램 ‘낭만목수, 김사부’에 출연한다고 2일 밝혔다.

해당 프로그램을 통해 침체된 골목상권을 지원하는 프로젝트에 참여한다.

‘낭만목수, 김사부’는 소상공인의 현실적인 어려움 해소를 목표로 기획된 프로젝트로 최근 경기 침체로 자영업자들의 부담이 커지는 상황에서 매장 리모델링과 운영 전략 개선을 병행해 자립 기반 마련을 지원하는 데 초점을 맞추고 있다.

이유나는 프로그램에서 출연자이자 참여자로서 현장을 방문해 점주들의 의견을 듣고 매장 환경을 점검하는 등 다양한 역할을 수행하고 있다. 현장 중심의 활동을 통해 프로그램 전반에 참여하는 모습을 보이고 있다.

그는 “누군가의 삶에 실제 도움이 되는 과정에 함께한다는 점에서 큰 책임감을 느낀다”며 “작은 변화라도 체감할 수 있는 결과로 이어지길 바란다”고 전했다. 이러한 진심 어린 참여는 프로그램의 취지와 맞닿아 있다.

프로그램에는 목수 박상욱을 비롯해 개그맨 박강균, 개그우먼 구혜리, 걸그룹 출신 미즈키 등 다양한 출연진이 함께한다. 이유나는 이들과 함께 프로젝트 전반에 참여하고 있다.

연출을 맡은 황원섭 PD는 “이 프로그램의 가장 중요한 목표는 눈에 보이는 결과”라며 “실제로 가게가 살아나고, 그 변화가 또 다른 희망으로 이어지는 선순환을 만들고 싶다”고 밝혔다.

프로젝트는 성수동을 시작으로 진행되며 제작진은 이를 통해 지역 상권에 변화를 모색하고 방문객 유입 확대를 도모할 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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