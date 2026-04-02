에너자이저, AA·AAA 건전지 브랜드 ‘에버레디’ 리뉴얼 론칭

이미지=에너자이저

건전지 브랜드 에너자이저(대표 황현성)가 125년의 역사를 가진 휴대용 건전지 브랜드 에버레디(EVEREADY)를 리뉴얼 론칭하며 소비자들에게 합리적인 가격과 검증된 성능을 갖춘 선택지를 제시한다고 2일 밝혔다.

에너자이저코리아(대표 황현성)는 고물가 시대 부담 없이 사용할 수 있는 실용적인 건전지 라인업 ‘에버레디’를 리뉴얼 론칭한다. 에너자이저의 패밀리 브랜드인 에버레디는 오늘날 가장 널리 사용되는 AA·AAA 건전지를 상용화한 브랜드로 125년의 역사와 기술력을 기반으로 한 헤리티지를 갖추고 있다.

업체에 따르면 이번 리뉴얼은 ‘합리적인 가격’과 ‘검증된 성능’을 핵심 가치로 하는 에버레디 대표 라인업 에버레디 골드(EVEREADY GOLD)를 중심으로 진행된다. 에버레디 골드는 기본 제품 대비 제품별로 최대 4배 또는 10배 긴 사용 수명을 제공하며 보관 시에도 최대 12년의 보관 수명을 유지하는 ‘퀄리티 실(Quality Seal)’ 기술이 적용된 것이 특징이다.

또한 안정적이고 긴 내구성을 갖춘 알칼라인(Alkaline) 건전지로 제작되었으며 에너자이저의 누액 방지 기술이 적용돼 신뢰성을 더욱 강화했다. 이러한 기술력과 성능을 바탕으로 합리적인 가격대까지 갖춰 일상에서 부담 없이 사용할 수 있는 실용적인 건전지로 자리매김할 것라고 업체 측은 전했다.

새롭게 선보이는 에버레디 골드 리뉴얼 제품은 AA와 AAA 두 가지 타입으로 출시된다. 제품 구성은 ▲2입(AA, AAA 각 1종) ▲4입 ▲6+6입 등 총 12종으로 다양한 사용 환경과 구매 패턴을 고려해 선택의 폭을 넓혔다.

에너자이저코리아는 이번 리뉴얼 출시를 기념해 에버레디 글로벌 엠베서더인 잉글랜드 축구 국가대표팀 주장 해리 케인(Harry Kane)의 이미지가 적용된 한정판 패키지도 함께 선보인다. 해리 케인은 꾸준하고 안정적인 득점력을 보여온 세계적인 스트라이커로 어떤 환경에서도 흔들림 없는 퍼포먼스를 유지하는 선수로 평가받는다. 이는 오랜 시간 검증된 성능과 안정적인 에너지를 제공하는 에버레디의 브랜드 가치와도 맞닿아 있다.

에너자이저코리아 관계자는 “에버레디는 세계 첫 AA·AAA 건전지를 상용화한 브랜드로, 125년의 역사 속에서 성능과 안정성이 검증된 제품”이라며 “합리적인 가격과 신뢰할 수 있는 품질을 바탕으로 일상에서 부담 없이 선택할 수 있는 건전지 브랜드로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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