서머너즈 워, 12주년 전야제 이벤트 개시…팬 헌정 축제 서막

컴투스가 서머너즈 워 12주년을 앞두고 글로벌 유저들을 위한 전야제 이벤트를 실시한다.

컴투스는 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’ 12주년 전야제 이벤트를 오는 12일까지 진행한다고 2일 밝혔다.

2014년 4월 국내 출시 후 6월 글로벌 서비스를 시작한 서머너즈 워는 다채로운 개성과 스킬을 지닌 몬스터를 육성·조합하는 전략성을 바탕으로 K-게임 대표주자로 자리매김했다. 12주년을 맞는 올해는 오랜 시간 변함없는 지지를 보내준 팬들을 위해 다가올 출시 기념 이벤트부터 올해 10회째 개최될 e스포츠 대회까지, 1년 내내 헌정 축제를 이어갈 예정이다.

유저들은 이번 전야제 이벤트 참여를 통해 다가오는 출시 12주년 기념 메인 이벤트에서 사용할 수 있는 아이템을 미리 얻을 수 있다.

매일 아메리아의 행운 사용을 비롯해 아레나, 월드 아레나, 점령전 등 지정 콘텐츠를 플레이하면 미션을 달성할 수 있고, 완료 시마다 에너지, 마나석과 함께 12주년 기념 코인이 지급된다.

12주년 기념 코인은 이벤트 기간 동안 최대 550개까지 획득 가능하며, 추후 진행될 출시 12주년 기념 메인 이벤트에서 다양한 특별 선물로 교환할 수 있다.

또한 데일리 미션을 2회 달성할 때마다 이벤트 페이지에서 퍼즐을 1개씩 맞출 수 있으며 퍼즐을 완성해 나갈 때마다 신비의 소환서, 6성 전설 등급 룬, 전설 등급 아티팩트, 보석 및 연마석 등 다양한 아이템이 제공된다.

이와 함께 컴투스는 본격적인 출시 12주년에 앞서 공식 SNS에서 기대감을 높이는 티저 이미지도 공개했다. 서머너즈 워의 12주년 팬 콘서트 초대장 콘셉트로 제작된 이번 티저는 ‘커밍 순 온 스테이지(Coming soon on stage)’라는 문구를 통해 천공의 섬에서 열릴 전 세계 유저가 다 함께 하는 12주년 축제의 시작을 예고했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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