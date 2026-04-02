“이게 바로 상하이 여신”…혜리, 독보적 아우라의 화이트 룩 [스타★샷]

혜리가 상하이에서 YCH F/W 일정을 소화하고 있다. 사진 출처=혜리 인스타그램 계정

가수이자 배우 혜리가 모던하고 우아한 화이트 패션을 완벽히 소화했다.

지난 1일 혜리는 자신의 인스타그램 계정에 “YCH Fall/Winter 2026, Shanghai”라는 글과 함께 예술적 감각이 돋보이는 사진들을 올렸다.

사진 속 혜리는 영문 텍스트가 불규칙하게 프린트된 스트랩리스 튜브 톱을 착용했다. 허리 라인에는 화이트 플리츠 장식이 풍성하게 퍼져 허리를 강조하면서 조형적인 실루엣을 만들어냈다.

혜리가 상하이에서 YCH F/W 일정을 소화하고 있다. 사진 출처=혜리 인스타그램 계정

매끄러운 소재의 화이트 와이드 슬랙스는 상의의 화려한 디테일을 차분하게 잡아줬다. 여유로운 핏이 우아하고 세련된 느낌을 더했다. 앞코가 검은색으로 배색된 화이트 포인트 토 펌프스는 전체적인 룩에 깔끔한 포인트를 줬다. 은은한 광택이 도는 내추럴한 메이크업도 청순하면서 고급스러운 분위기를 연출했다.

누리꾼들은 “오늘도 여신 강림”, “아우라가 장난 아니다”, “혜리 공주님 정말 너무 아름다워요”, “괜히 계속 눈이 간다” 등의 댓글로 감탄했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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