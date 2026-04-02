부산성모병원, 본죽&비빔밥 및 스타벅스 연이어 오픈… 환자·내원객 편의성 강화

부산성모병원이 환자 및 내원객, 병원 직원들의 편의를 높이고 쾌적한 진료 환경을 조성하기 위해 원내 편의 시설을 대폭 확충했다. 병원 측은 지난달 16일 본죽&비빔밥이 영업을 시작한 데 이어, 지난 27일에는 프리미엄 커피 브랜드 스타벅스가 오픈했다고 밝혔다.

지난 16일 병원 지하 1층에 문을 연 '본죽&비빔밥 부산성모병원점'은 현재 성황리에 운영 중이다. 소화가 쉽고 기력 회복에 도움을 주어 환자들의 선호도가 높은 다양한 죽 메뉴는 물론, 보호자와 병원 직원들의 든든한 식사를 책임질 비빔밥 메뉴까지 함께 제공하고 있어 병원을 찾는 이들에게 큰 호응을 얻고 있다.

이어 지난 3월 27일에는 세계적인 커피 브랜드 '스타벅스'가 입점해 본격적인 영업을 시작했다. 최근 의료계에서는 대형 병원 내 스타벅스 입점(이른바 '스세권' 병원)이 환자와 보호자의 심리적 안정은 물론 직원들의 근무 만족도 제고에 긍정적인 효과를 내는 것으로 평가받고 있다.

부산성모병원은 이번 스타벅스 오픈을 통해 긴장감 높은 병원 환경 속에서 진료를 기다리는 환자들과 간병에 지친 보호자들에게 따뜻한 커피 한 잔의 여유와 아늑한 휴식 공간을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

부산성모병원 관계자는 "이번 유명 외식 및 커피 브랜드의 입점은 우수한 의료 서비스 제공을 넘어, 병원을 방문하는 모든 분들이 머무는 동안 겪을 수 있는 불편함을 최소화하기 위한 환경 개선의 일환"이라며, "앞으로도 환자 중심의 진료 인프라 구축과 원내 편의성 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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