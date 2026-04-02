“꽃보다 화사”…화사, 뺨에 꽃 올리고 과즙미 폭발 ‘역대급 청순’

화사가 발매 예정 신곡 ‘So Cute’를 주제로 사진들을 올렸다. 사진 출처=화사 인스타그램 계정

마마무의 멤버 화사가 새로 나올 디지털 싱글 ‘So Cute’와 관련된 사진을 업로드해 신곡에 대한 기대가 커지고 있다.

지난 1일 화사는 자신의 인스타그램 계정에 “So Cute 2026.04.09 (Thu) 6PM KST”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 사진 속 화사는 포근하고 자연스러운 매력으로 뺨에 꽃을 올려놓은 채 화면을 응시했다. 매끈한 피부결과 작은 얼굴, 긴 속눈썹과 햇빛을 받아 맑게 빛나는 눈동자가 강조되는 사진이다.

그다음 아늑하고 포근한 공간에서 아이들과 함께 찍은 사진들이 이어졌다. 아이와 뺨을 맞대고 거울에 비친 모습과 함께 반짝이는 장식이 가득 매달린 침실, 편한 복장으로 아이들에게 둘러싸여 누워 있는 모습도 등장했다. 과한 화장이나 꾸밈 없이 있는 그대로의 순수한 매력이 어린 아이들과 만나며 동화 같은 감성을 만들어냈다.

한편 ‘So Cute’는 오는 9일 오후 6시에 공개된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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