플레이브 한마디에 9년 전 다큐 역주행…팬덤 기반 ‘콘텐츠 재발견’ 뜬다

플레이브 밤비(왼쪽), 아이브 장원영. 사진=플레이브 SNS, 뉴시스

스타의 사소한 취향 공유는 잊힌 콘텐츠를 다시 수면 위로 끌어올린다. 과거 콘텐츠가 스타의 언급으로 재조명되면서 팬덤의 화력이 단순한 화제성을 넘어 실제 콘텐츠 소비 전환을 끌어내는 핵심 동력으로 급부상하고 있다.

지난 28일 버추얼 아이돌 그룹 플레이브 멤버 밤비는 팬들과의 소통 과정에서 “같이 보고 싶은 영화가 생겼다”며 다큐멘터리 영화 ‘다시 태어나도 우리’를 추천했다. 2017년 개봉한 이 영화는 전생을 기억하는 9살 소년 앙뚜와 그의 유일한 버팀목이 돼주는 스승 우르간의 동행을 담았다. 티베트 불교 승려를 소재로 화제를 모았으며 당시 여러 영화제에서 수상을 거머쥘 만큼 해외에서 호평받았다.



개봉한 지 9년여가 지난 만큼 현재 국내에서 크게 주목받는 작품은 아니었지만 아이돌 스타의 언급으로 갑자기 관심을 한몸에 받게 됐다. 밤비의 언급 직후인 28∼29일 양일간 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브에서 해당 작품은 영화 개별구매 판매량 1위를 기록했다. 공개된 지 10년 가까이 된 독립 다큐멘터리 작품이 상업 영화들을 제치고 VOD 판매 정상에 오른 것은 극히 이례적인 현상이다.

웨이브 관계자는 “오래된 독립 예술영화가 하루 만에 판매량 1위로 급상승한 것은 매우 유의미한 수치”라고 말했다. 아이돌의 한 마디가 팬덤의 실제 시청과 구매로 이어지며 플랫폼 안에서 미처 주목받지 못했던 작품이 다시 소비로 연결된 셈이다.

스타발 역주행 현상은 이번이 처음이 아니다. 지난해 1월에는 아이브 장원영이 한 예능 프로그램에서 최근 읽은 책으로 ‘초역 부처의 말’을 언급하자 해당 도서의 판매량은 전월 대비 20배 이상 폭증하며 주요 서점 베스트셀러 1위에 올랐다. 장원영은 2024년에도 ‘마흔에 읽는 쇼펜하우어’를 읽었다고 밝혔고 이 책은 교보문고 기준 2024년 상반기 종합 베스트셀러 1위를 차지했다.

이 외에도 뉴진스 민지가 뮤직비디오에서 책을 읽는 모습을 공개하자 판매량이 8배 상승한 고전문학 ‘순수의 시대’, 배우 한소희가 “오래도록 읽고 있다”고 언급한 뒤 주요 온라인 서점에서 품절 사태를 맞이한 포르투갈 에세이집 ‘불안의 서’ 등이 스타의 언급으로 수혜를 누렸다.

스타의 추천과 팬덤 반응, 콘텐츠 소비로 이어지는 구조는 최근 콘텐츠 산업에서 주목받는 흐름 중 하나로 자리 잡고 있다. 플랫폼 내 정보 과잉 시대에 팬들이 자신이 지지하는 아티스트의 안목을 신뢰하고 이를 공유하며 직접적인 소비 전환까지 이뤄내는 팬덤 기반의 콘텐츠 소비 구조다.

업계에서는 이러한 현상이 OTT와 출판 등 다양한 콘텐츠 시장에서 반복적으로 나타날 가능성에 주목한다. 방대한 라이브러리를 보유한 플랫폼 환경에서 하나의 거대한 소비자 집단인 팬덤이 콘텐츠의 재발견과 확산을 이끄는 핵심 주체로 기능하고 있다는 분석이다. 팬덤의 선택이 과거 콘텐츠의 재부상 여부를 가르는 주요 변수로 작용할 수 있다는 점에서 그 영향력이 더욱 커질 것으로 전망된다.



업계 관계자는 “스타의 한 마디가 플랫폼 안에서 미처 주목받지 못했던 숨은 명작을 재발굴하는 큐레이션 역할을 하고 있다”며 “팬덤의 화력이 콘텐츠의 생명력을 연장시키는 핵심 변수로 자리 잡았다”고 분석했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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