동대문엽기떡볶이, ‘엽떡 시식 인턴·알바몬’ 모집 공고

이미지=동대문엽기떡볶이

대한민국 떡볶이 브랜드 동대문엽기떡볶이가 잡코리아와 알바몬을 통해 이색 채용 공고 형식의 이벤트를 선보인다고 2일 밝혔다.

동대문엽기떡볶이는 잡코리아, 알바몬과의 협업을 통해 ‘엽기떡볶이 시식 인턴’, ‘엽떡 시식 알바몬’을 모집하는 페이크 공고 프로모션을 진행한다. 이번 이벤트는 실제 채용이 아닌 엽기떡볶이를 애정하는 고객을 대상으로 기획한 가상의 체험 이벤트다.

업체에 따르면 모집은 ‘특급 인턴’, ‘일할맛 연구원’, ‘매운맛 연구원’으로 구분된다. 특급 인턴에게는 퇴근 후 사용할 수 있는 엽떡 지원금 총 100만 원이 지급되며 ‘일할맛 연구원’은 엽기떡볶이 1년 이용 패키지를 받는다. ‘매운맛 연구원’에게는 1만4000원 할인 쿠폰이 제공되며 총 2000명을 선발할 예정이다.

해당 공고는 잡코리아와 알바몬 플랫폼에 게시되며 이용자는 일반 채용 공고와 유사한 방식으로 내용을 확인하고 참여할 수 있다. 운영 기간은 2026년 3월 30일부터 4월 19일까지 약 3주간 진행된다.

이번 프로모션은 채용 플랫폼 환경에 맞춰 실제 공고와 유사한 형식으로 구성됐으며 이용자가 공고를 확인하고 참여하는 과정에서 자연스럽게 브랜드를 접할 수 있도록 설계됐다. 동대문엽기떡볶이 관계자는 “채용 플랫폼과의 협업을 통해 이용자들이 일상적으로 접하는 공고 형식을 활용했다”며 “브랜드 경험의 접점을 넓히는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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