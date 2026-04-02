콘진원, 콘텐츠 전 분야 창작 지원 확대…창의교육생 300명 모집

2026년 콘텐츠 창의인재동반사업 모집 홍보물. 한국콘텐츠진흥원 제공

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 다양한 콘텐츠 분야의 플랫폼 기관과 함께 창작자 성장 기반을 확대하는 ‘2026 콘텐츠 창의인재동반사업’에 참여할 창의교육생 300명을 오는 15일까지 모집한다고 2일 밝혔다.

창의인재동반사업은 올해로 15년 차를 맞이한 콘텐츠 분야 대표 인재 양성 사업으로, 지금까지 총 4295명의 교육생을 발굴하고 육성하는 성과를 기록했다.

주요 수료생으로는 웹툰 중증외상센터:골든아워 홍비치라 작가, 영화 파묘 장재현 감독, 드라마 이상한 변호사 우영우 문지원 작가 등이 있다. 최근에는 네이버 웹툰 댄서의 안영일 작가(2024년 수료), 2025년 이달의 우수게임 기능성 부문 수상작, 게임 난세표류기의 고용성 개발자(2023년 수료) 등 신진 창작자가 본 사업의 후속지원 프로그램을 통해 데뷔 초기 지원을 받고 콘텐츠 시장에 진출하는 성과를 보였다.

콘진원은 지난 3월 영상·애니메이션, 웹툰·스토리, 게임, 음악·공연 4개 분야를 중심으로 총 15개 플랫폼 기관을 선정했다. 특히 올해는 드라마, 예능, 다큐, 영화, 애니메이션, 웹툰, 만화, 게임(아날로그게임, 디지털), K-팝, 뮤지컬 등 콘텐츠 전 분야를 포괄하는 지원체계를 구축하여 창작 생태계 기반을 한층 강화했다.

각 플랫폼 기관은 분야별 특성에 맞춰 총 300명의 창의교육생을 선발하고, 디즈니플러스 오리지널 드라마 메이드 인 코리아 박준호 총괄 프로듀서, 영화 세계의 주인 김세훈 프로듀서, 예능 하트시그널 신여진 작가, 다큐멘터리 님아, 그 강을 건너지 마오의 한경수 프로듀서, 웹툰 전지적 독자 시점 제작사 레드아이스스튜디오의 장정숙 대표, BTS·화사 등 히트곡 작곡가 김도훈 프로듀서 등 전문가 150명으로 구성된 멘토진과 기획부터 제작 전반까지 밀착 멘토링을 지원한다.

최근 5년 이내 수료생의 작품을 대상으로 한 후속지원 사업도 추진한다. 영상, 웹툰·스토리, 게임 분야 총 5개 기관이 30여 개 프로젝트를 선발해 지원할 예정이다.

콘진원 유현석 원장직무대행은 “올해는 다양한 분야의 플랫폼 기관이 참여해 콘텐츠 창작지원 범위가 더욱 확대됐다”며 “창작자들이 변화하는 콘텐츠 산업 환경에 대응하고 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원을 강화하겠다”라고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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