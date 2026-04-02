[내야외야] SSG, ‘가나디’와 콜라보 MD 출시

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG(대표이사 김재섭, 이하 SSG)와 HNF가 오는 8일 MZ세대의 폭발적인 지지를 받고 있는 인기 캐릭터 ‘가나디’와 특별 콜라보레이션 상품(MD)을 선보인다.

이번 콜라보레이션은 10대부터 30대 팬들에게 폭발적인 인기를 누리고 있는 캐릭터 ‘가나디’를 기반으로, 팬들에게 색다른 즐거움을 선사하기 위해 기획됐다. 구단 마스코트인 랜디 등과도 자연스럽게 어우러지는 가나디와의 협업을 통해 젊은 팬층에게 더욱 친밀하게 다가갈 수 있을 것으로 보인다.

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가나디는 단순하고 귀여운 그림체로 사랑받는 흰색 강아지 캐릭터다. 출시된 8개의 카카오톡 이모티콘이 모두 인기 순위 TOP 30 내에 랭크될 만큼 강력한 팬덤을 보유하고 있다. 특히 ‘나 안아..’ 짤(이미지)로 유명세를 타며 밈(Meme)으로 소통하는 MZ세대 사이에서 큰 화제를 모았다.

이번 콜라보 MD는 팬들의 소장 욕구를 자극하는 귀여운 디자인과 실용성을 겸비한 15종의 다채로운 라인업으로 구성됐다. 특히 MZ세대 사이에서 유행하는 ▲봉제 인형 ▲스트레스볼 키링을 비롯해, 야구장 응원 필수품인 ▲응원 배트 ▲메쉬 타월 ▲인형 머리띠 등이 포함돼 기대를 모은다. 또한 여름 시즌 직관을 겨냥한 ▲넥 선풍기 ▲캔쿨러 등 시즌 특화 상품과 더불어 ▲유니폼까지 출시되어 팬들에게 폭넓은 선택지를 제공한다. ▲짐색 ▲캔쿨러 등 일부 상품은 예약 판매로 진행되어 품절 걱정 없이 구매 가능하다.

공식 판매는 온·오프라인 채널을 통해 순차적으로 진행된다. 8일 오전 11시 카카오 선물하기를 시작으로, 오후 3시에는 SSG닷컴에서 판매가 이어진다. 오후 4시 팬 입장 시간에 맞춰 랜더스 플래그십 스토어에서도 오프라인 판매를 본격 개시할 예정이다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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