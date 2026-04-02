한중 협력 역사 조명…주상하이한국문화원, 임시정부 청사 100주년 특별전 개최

주상하이한국문화원은 오는 9일부터 6월6일까지 ‘금란지교, 위대한 동행’ 전시를 개최한다고 2일 밝혔다.

문화원 3층 전시실에서 열리는 이번 전시는 상하이 대한민국 임시정부 청사 설립 100주년과 대한민국 임시정부 수립 107주년을 맞아 국립대한민국임시정부기념관과 함께 마련했다.

1992년 한중 수교 이후 본격적으로 이뤄진 대한민국 임시정부 청사 복원 사업을 중심으로 양국 협력의 의미와 성과를 되짚을 예정이다. 1926년부터 사용된 상하이 보경리 4호 청사가 올해로 100주년을 맞이한 가운데 이를 시작으로 충칭 연화지 청사와 항저우 호변촌 청사까지 복원되며 역사적 공간이 원형을 회복해 온 과정을 조명한다.

전시에서는 관련 유물 80여점이 공개되며 한중 수교와 복원 과정을 보여주는 주요 자료가 포함된다. 외교 문서·설계 도면·복원 기록 등 다양한 사료를 통해 임시정부 청사의 복원 과정을 입체적으로 살펴볼 수 있다.

대한민국 임시정부 시기 독립운동의 긴박한 상황과 활동의 흔적을 보여주는 유물과 사진, 영상 콘텐츠를 함께 구성해 독립운동의 현장과 복원의 역사를 동시에 조명하는 것이 특징이다. 복원된 청사의 모형과 도면, 각종 관련 보고서 등도 전시돼 그 성과를 확인할 수 있다.

문화원은 전시와 함께 오는 9∼10일 독립운동을 주제로 한 K-뮤지컬 갈라 콘서트와 특강 프로그램을 진행한다. 갈라 콘서트에서는 한국 독립운동을 소재로 한 주요 뮤지컬 작품의 대표곡을 선보이며 관객에게 역사적 서사와 감동을 음악으로 전달할 예정이다. 특강에서는 해당 작품의 작곡가 다미로가 직접 참여해 곡 해설과 라이브 토크를 진행하며 작품에 담긴 역사적 배경과 음악적 특징을 소개해 K-뮤지컬에 대한 이해를 높일 계획이다.

이동혁 문화원장은 “상하이 대한민국 임시정부의 역사는 한중 수교의 기반이었으며 한중 관계가 어려울 때마다 신뢰 회복의 근거가 돼왔다”며 “이번 전시가 한중 양국이 함께 지켜낸 역사의 의미를 되새기고, 독립운동가들의 헌신을 기억하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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