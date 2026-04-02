“휴지까지 블랙”…‘편스토랑’ 티아라 효민, 신혼집 ‘한강뷰 테라스’ 입이 쩍

‘신상출시 편스토랑’ 티아라 효민의 충격적인 신혼집이 공개된다.

4월 3일(금) 야구중계가 끝난 뒤 밤 9시 40분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에는 상상초월 요리 실력과 반전 매력을 자랑하는 새로운 편셰프가 출격한다. 그 주인공은 ‘롤리폴리’, ‘보핍보핍’ 등 수많은 메가 히트곡을 남긴 국민 걸그룹 티아라의 멤버이자 최근 사업가로도 왕성하게 활동 중인 효민이다. 국민 걸그룹 멤버에서 결혼 1년 차 주부가 된 효민의 요리 일상이 최초로 공개된다.

이날 공개되는 VCR 속 효민은 한강이 한눈에 펼쳐진 분위기 좋은 곳에서 티타임을 즐겼다. 한강뷰 카페라도 찾은 것인지 이목이 집중된 가운데 효민이 자리에서 일어나 실내로 이동하자 ‘편스토랑’ 식구들 모두 충격(?)에 휩싸였다. 효민이 있는 곳이 한강뷰 카페가 아닌 그녀의 신혼집이었던 것. 여기저기서 “카페가 아니라 집 테라스였어?”라며 놀라움의 반응이 터졌다.

효민은 2025년 4월 10살 연상의 금융업 종사자 남편과 결혼했다. 효민의 결혼식은 홀을 가득 채운 역대급 벚꽃, 국내 단 두 벌밖에 없는 웨딩드레스, 시상식 못지않은 화려한 하객 라인업으로 큰 화제를 모았다. 평소 무엇이든 직접 계획을 세우고 스스로 해내는 것을 좋아한다는 ‘계획 요정’ 효민은 역대급 규모의 결혼식도 웨딩 플래너 없이 하나하나 직접 계획해 진행했다고 밝혀 모두를 충격에 빠지게 했다.

이 같은 효민의 치밀한 ‘계획 요정’ 면모는 신혼집에서도 묻어났다. 집안 곳곳 세세한 인테리어까지 효민이 직접 계획하고 의뢰해서 완성했다고. 편스토랑’에서 최초 공개되는 효민의 신혼집은 입이 쩍 벌어지는 한강뷰 테라스는 물론, 모던하고 감각적인 인테리어가 돋보였다. 특히 화장실이 시선을 강탈했다. 7성급 호텔 화장실을 떠올리게 하는 고급스러운 디자인부터 변기에 화장지가 올블랙이었던 것. 이어 신혼집의 하이라이트인 주방과 다이닝 룸이 공개돼 모두를 충격에 휩싸이게 했다. 과연 주방에는 어떤 비밀이 숨어있을까.

한편 이날 효민은 ‘계획 요정’답게 남편과 함께할 둘만의 결혼 1주년 파티도 치밀한 계획으로 준비했다. ‘편스토랑’ 식구들이 입을 모아 ‘이런 것까지 미리 다 계획한다고?’라며 경악한 ‘계획 요정’ 편셰프 효민의 요리 일상은 4월 3일 금요일 밤 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 확인할 수 있다. ‘편스토랑’은 9시 40분 방송 예정으로, 야구 중계가 끝나는대로 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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