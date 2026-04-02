“전 세계 밍들레와 더 가까이” 김민주, 베리즈서 첫 공식 글로벌 팬 커뮤니티 오픈

카카오엔터테인먼트(공동대표 고정희 장윤중)는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)에 배우 김민주의 공식 팬 커뮤니티를 오픈했다고 2일 밝혔다. 김민주가 데뷔 후 처음 선보이는 공식 팬 커뮤니티로, 베리즈를 통해 전 세계 팬들과 보다 가깝고 깊이 있는 소통을 이어갈 예정이다.

맑고 청초한 분위기와 섬세한 감정 표현으로 자신만의 존재감을 구축해온 김민주는 MBC ‘금혼령, 조선 혼인 금지령’, 영화 ‘청설’, MBC ‘언더커버 하이스쿨’, 최근 JTBC ‘샤이닝’까지 다양한 작품에서 폭넓은 캐릭터를 소화하며 배우로서의 입지를 다지고 있다. 연기 활동뿐 아니라 SNS 등을 통해 팬들과 꾸준히 교감하며, 담백하고 친근한 매력으로 진정성 있게 다가가고 있다.

김민주는 베리즈를 통해 팬들과의 접점을 한층 넓히고, 보다 밀도 높은 소통을 이어간다. 팬덤명 ‘밍들레’는 배우의 애칭 ‘밍’과 일편단심의 상징 ‘민들레’를 결합한 이름으로, 서로에게 감사와 행복을 전하는 존재가 되자는 의미를 담고 있다. 김민주는 앞으로 베리즈를 통해 배우로서의 모습은 물론, 일상 속 ‘인간 김민주’의 진솔하고 다채로운 면모까지 폭넓게 공유하며 팬들과의 교감을 이어갈 예정이다.

정식 오픈에 앞서 진행된 만우절 깜짝 기획도 팬들에게 특별한 즐거움을 안겼다. 지난 1일 베리즈에는 ‘민들레클럽’이라는 이름의 팬 커뮤니티가 깜짝 공개됐고, 하루 동안 ‘김 회장이 그린 민들레를 찾아라’ 이벤트가 진행됐다. 정답자 중 추첨을 통해 10명에게 ‘김민주 베리네컷’ 사인본을 증정하는 이벤트. 팬들은 커뮤니티의 주인공이 김민주임을 빠르게 알아채고 이벤트에 적극 참여하며 만우절 특유의 유쾌한 위트를 함께 즐겼다.

김민주는 베리즈를 통해 “앞으로 우리 '밍들레'들과 더 자주 소통하고 베리즈에서만 만날 수 있는 다양한 콘텐츠로 찾아가겠다. 우리 더 달달하게 만나요”라고 팬들에게 첫 인사를 전하며 활발한 소통을 예고했다. 베리즈는 정식 커뮤니티 오픈을 기념해 가입 인사 이벤트도 진행한다. 참여자 중 추첨을 통해 김민주 사인이 담긴 폴라로이드를 증정할 예정이다.

카카오엔터테인먼트의 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)는 K팝과 드라마, 예능, 영화, 스포츠까지 다양한 장르의 K컬처를 사랑하는 전 세계 팬들이 함께 모여 소통하는 팬덤들의 놀이터다. 25년 3월 공식 서비스를 시작한 이래 1년여만에 전 세계 202개국의 팬들이 함께하며, 전체 가입자 중 글로벌 팬의 비중이 80%를 기록, 글로벌 팬 플랫폼으로 안정적으로 자리매김하고 있다. 다양한 K컬처 IP 팬 커뮤니티와 팬 스토어 등은 물론, 작품 속 세계관을 학습한 캐릭터와 소통하는 AI페르소나, 팬들의 활동을 일목요연하게 정리해주는 AI댓글리포트 등 차별화된 서비스로 팬덤 경험을 한층 풍성하게 확장하고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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