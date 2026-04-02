모디세이, ‘HOOK’ 뮤비 티저 공개…스키즈 프로듀싱팀 참여

신인 보이그룹 MODYSSEY(모디세이)가 스트레이 키즈의 프로듀싱팀 3RACHA가 참여한 데뷔 타이틀곡 ‘HOOK(훜)’ 뮤직비디오 티저를 공개, 짧지만 강렬한 임팩트로 정식 데뷔를 향한 기대를 단숨에 치솟게 했다.

MODYSSEY(모디세이)는 2일 데뷔 싱글 ‘1.Got Hooked: An Addictive Symphony’의 타이틀곡 ‘HOOK(훜)’ 뮤직비디오 티저를 공개했다.

이번에 베일을 벗은 ‘HOOK(훜)’ 뮤직비디오 티저는 약 20초 분량의 짧은 영상임에도 불구하고 단숨에 시선을 사로잡았다. 영상에는 타이틀곡 특유의 중독성 강한 리듬과 역동적인 퍼포먼스가 압축적으로 담기며, MODYSSEY가 데뷔와 동시에 어떤 에너지로 K-POP 신에 출격할지를 강렬하게 암시했다.

특히 빠른 호흡의 화면 전환과 감각적인 비주얼, 멤버들의 표정 연기와 힘 있는 동선이 어우러지며 강한 몰입감을 선사했다. 짧은 티저만으로도 팀 특유의 거칠고 자유로운 무드와 무대 위에서 폭발할 퍼포먼스 잠재력을 각인시켰다. 이번 싱글 앨범에는 타이틀곡 ‘HOOK(훜)’을 비롯해 ‘REVENANT’, ‘HOOK(훜) Chinese Ver.’, ‘HOOK(훜) Inst.’까지 총 4개 트랙이 수록된다. 타이틀곡의 오리지널 버전은 물론 중국어 버전까지 함께 담아내며 글로벌 그룹으로서의 확장성을 보여줄 예정이다.

소속사 원시드는 “이번 데뷔 싱글은 MODYSSEY의 세계관과 음악적 방향성을 집약적으로 담아낸 작품”이라며 “타이틀곡 ‘HOOK(훜)’을 통해 강렬한 퍼포먼스와 독창적인 에너지를 동시에 느낄 수 있을 것”이라고 밝혔다. 이어 “뮤직비디오 역시 감각적인 연출과 서사를 바탕으로 팀의 첫 항해를 상징적으로 담아냈다. 글로벌 팬들에게 강한 인상을 남길 수 있도록 준비했다”고 기대를 당부했다.

MODYSSEY는 ‘보이즈 2 플래닛’과 ‘플래닛C : 홈레이스’를 통해 결성된 7인조 글로벌 보이그룹이다. 또한 Mnet 리얼리티 ‘SAY SAY MODYSSEY’를 통해 무대 밖 자연스러운 매력과 예능감을 보여주고 있으며, 오는 5월 개최되는 ‘KCON JAPAN 2026’ 출연까지 확정 지으며 데뷔 전부터 글로벌 행보에 속도를 내고 있다.

CJ ENM, JYP 차이나와 중국 최대 음악 플랫폼 텐센트뮤직엔터테인먼트(TME)가 설립한 NCC 엔터테인먼트가 협력해 합작법인 ‘원시드’를 출범, 활동 지원에 나서는 MODYSSEY는 오는 13일 데뷔 싱글 ‘1.Got Hooked: An Addictive Symphony’를 발매하고 본격적인 활동에 나선다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]