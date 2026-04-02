승우아빠와 만난 디아블로IV…‘지옥 레시피’ 현실로 나온다

블리자드 엔터테인먼트의 디아블로 IV(Diablo IV)가 오는 차기 확장팩 ‘증오의 군주(Lord of Hatred)’의 출시를 기념한 ‘키친 디아블로’ 프로젝트를 공개하고, 인기 크리에이터 승우아빠와 함께 진행하는 ‘키친 디아블로: 지옥에서 온 레시피 연구소’ 콘텐츠를 선보인다고 2일 밝혔다.

디아블로의 오랜 팬으로 잘 알려진 승우아빠와 함께 진행하는 이번 협업은 디아블로 특유의 어둡고 강렬한 테마에서 영감을 받은 메뉴를 개발해 성역의 분위기를 현실에서 경험할 수 있는 특별한 기회를 제공하고자 기획됐다.

오는 4일 오후 1시부터 네이버 치지직(CHZZK)에서 진행되는 라이브스트림에서는 승우아빠와 마법소년 김셰프(마소킴), 맛수령, 은수저, 잇모어, 쿠코, 한신희 총 7명의 요리 크리에이터가 디아블로 세계관을 주제로 한 테마 요리 개발에 나선다. 시청자들이 최종 메뉴의 이름 선정 등 제작 과정에 직접 참여할 수 있는 소통 중심의 콘텐츠로 진행될 예정이다.

최종 개발되는 요리들은 신세계푸드와의 협업을 통해 디아블로 팬들이 직접 맛볼 수 있도록 실제 메뉴로 출시할 예정이다. 해당 메뉴는 증오의 군주 출시일인 4월28일부터 오는 5월17일까지 약 3주 간 서울 반포동에 위치한 데블스도어 센트럴시티점에서 디아블로 테마로 꾸며질 키친 디아블로에서 직접 만나볼 수 있다.

한편 차기 확장팩 증오의 군주에서는 디아블로 IV 세계관의 배경이 되는 성역의 운명이 걸린 캠페인과 성기사와 악마술사의 강력한 두 가지 신규 직업, 대대적인 게임플레이 개편 및 성역에서 가장 유서 깊고 전설적인 신규 지역 스코보스를 선보인다. 새롭게 도입되는 컨텐츠들에 더해 디아블로 IV 출시 이래 가장 대대적인 게임플레이 개편도 이루어진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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