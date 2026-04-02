“송캠프부터 관광지론까지”…하이브가 밝힌 BTS 성공 비결

방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)이 K-팝 역사상 전례 없는 기록을 쓰고 있다. 미국 ‘빌보드 200’ 1위에 이어 ‘핫 100’ 1위, 앨범에 수록된 14개 트랙 중 13개가 ‘핫 100’ 차트인까지 해낸 ‘아리랑’의 성공 비결은 무엇일까.

하이브와 빅히트 뮤직은 2일 이 앨범의 성공 비결로 초대형 송캠프와 한국적인 것의 세계화, 그리고 BTS 관광지론을 승부수로 꼽았다.

◆ 첫 번째 승부수, 초대형 송캠프

지난해 하이브는 미국에서 초대형 송캠프를 열었다. 송캠프는 수많은 프로듀서들을 한 곳에 초청하고 스튜디오를 장기간 임차한 뒤 음악작업에 몰입해 결과물을 만들어 내는 방식이다.

대규모 자본 투입이 필수적인 송캠프는 2000년대 들어서 미국 주류 음악계에서 찾아보기 어려운 방식이 된 만큼 방탄소년단의 컴백 앨범을 위한 송캠프는 미국 음악계에서 뜨거운 반향을 일으켰다.

하이브 측은 “엔터업계에서는 이를 미국 본토에서 K-팝의 위상이 달라진 단면으로 분석한다”며 “한국 보이그룹 컴백 앨범에 세계의 유명 작곡가들이 자신의 이름을 넣기 위해 몰려오는 현상은, K-팝이 음악시장 본토인 미국에서 지위가 얼마나 급상승하고 있는지 보여주는 사례”라고 바라봤다.

이어 “방탄소년단 외에도 코르티스, 하이브-게펜레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 센세이션을 일으킨 점 등이 미국 음악시장에 큰 영향을 끼쳤다”며 “방시혁 의장이 오래 주장해 온 ‘K-팝 방법론의 수출’이 자리잡으면서 송캠프 자체가 큰 주목을 받았다”고 설명했다.

◆ 두 번째 승부수, 가장 한국적인 것의 세계화

앨범 ‘아리랑’에는 지극히 한국적인 요소들이 곳곳에 배치됐다. 수록곡 ‘Aliens’ 한 곡에만 ‘중모리’, ‘신발벗기 문화’, ‘김구 선생님’이 가사로 잇따라 등장한다. 방탄소년단 멤버들은 지난달 미국의 유명 토크쇼 ‘지미 팰런쇼’에 출연하면서 실내용 슬리퍼를 신고 스튜디오에 등장했다.

구겐하임미술관에서 타이틀곡 ‘SWIM’을 퍼포먼스할 때는 의자나 쇼파가 아닌 바닥에 방석을 두고 관객들을 앉게 했다. ‘Keep swimming’이라고 쓰인 이 방석을 공연 후에는 관객들에게 선물로 줬다. 미국 일각에서 인기를 끌고 있는 한국식 온돌 문화를 알린 셈이다.

여섯번째 트랙 ‘No.29’는 가장 한국적인 종소리에 전 세계인들이 귀를 기울이도록 만들었다. 신라시대 주조 기술로 빚은 성덕대왕신종의 오묘한 종소리를 별도의 트랙으로 담는 승부수를 던진 것이다. 이 곡을 계기로 국립박물관문화재단의 상품 브랜드 ‘뮷즈’와 협업한 상품들도 불티나게 팔리고 있다.

첫번째 트랙 ‘Body to Body’에 접목된 민요 ‘아리랑’은 해외에서 떼창으로 이어지고 있다. 하이브 측은 “지극히 한국적인 요소를 세련된 감성에 담았을 때 세계인 누구나 좋아하는 히트상품이 될 수 있다는 것을 보여준 사례”라고 설명했다.

◆ 세 번째 승부수 ‘BTS 관광지론’

방탄소년단 컴백 앨범 제작 과정에서 방시혁 하이브 의장은 “방탄소년단은 이제 팬덤을 넘어 누구나 보고 싶어하는 관광지 같은 아이콘이 될 것”이라고 말했다. 아미(팬덤명)와 함께 성장해온 방탄소년단, 그들을 향한 팬의 사랑은 소비를 넘어 하나의 산업을 만드는 ‘팬덤 경제학’에 가장 부합하는 사례로 언급된다.

방탄소년단의 컴백 앨범은 전 세계인이 한번쯤 들어보고 싶은 앨범으로 자리매김했다. 이는 수치로도 증명된다. 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면, 앨범이 발매된 지난달 20일 방탄소년단의 음악을 처음 접한 신규 청취자 수가 690% 이상 급증했다. 타이틀곡 'SWIM' 역시 발매 첫날 스포티파이에서만 약 1464만 회 재생됐다. 메가 히트곡이었던 'Butter'와 'Dynamite'의 기록을 각각 1.3배, 1.9배 상회하는 파괴력을 보였다.

해외 매체의 평가도 ‘관광지론’을 뒷받침한다. 롤링스톤 UK는 “방탄소년단은 하나의 문화적 현상이다. ‘아리랑’은 그에 걸맞은 규모와 완성도를 갖춘 작품"이라며 평점 만점을 부여했다. 영국 가디언은 “‘Butter’같은 히트곡이 서구 주류로 나아가기 위해 노력한 흔적이라면, ‘아리랑’은 그들이 직접 차린 식탁에 전 세계를 초대한 격이다. 방탄소년단은 세계 최고 인기 팝 그룹이라는 명성에 부합한다”고 호평했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]