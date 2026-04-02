“지금처럼 행복하자” 문원 진심 담긴 고백에 신지 눈물 바다

문원이 신지에게 프러포즈하고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘어떠신지’ 영상 캡처

그룹 코요태 신지가 연인 가수 문원에게 프러포즈를 받았다.

신지는 1일 자신의 유튜브 채널에서 문원과 함께 놀이공원 데이트를 했다. 문원은 잠시 벤치에 앉아 쉬는 시간을 활용해 프러포즈했다. 녹음 기능이 있는 키링에 ‘결혼하자’는 말 등을 담은 프러포즈 멘트를 저장해 놓고 신지에게 들어보라고 했다.



신지가 녹음된 내용을 듣는 동안 문원은 뒷주머니에서 반지를 꺼냈다. 다만 녹음이 제대로 되지 않아 신지는 프러포즈를 눈치채지 못했고, 문원은 “나랑 결혼해주세요”라고 말하며 반지를 내밀었다.



반지를 받은 신지를 눈물을 보이며 “너무 슬프다”고 했다. 문원 역시 눈물을 흘리며 “지금처럼만 옆에서 같이 행복하자. 지금처럼”이라고 말했다. 신지는 문원을 끌어안은 뒤 “나 눈치가 진짜 빠른데 생각도 못 했다. 이런 이벤트가 있을 거라고 상상도 못 했다”고 했다.



신지와 문원은 다음 달 결혼한다. 신지는 1981년생, 문원은 1988년생으로 신지가 7살 많다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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