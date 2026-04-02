효연의 깜짝 선물…비키니 사진 대방출에 팬들 환호 “더 풀어줘요!” [스타★샷]

효연이 여름 휴양지 패션을 뽐냈다. 사진 출처=효연 인스타그램 계정

가수 효연이 굴욕 없이 탄탄한 몸매를 인증했다.

지난 1일 효연은 자신의 인스타그램에 “aku cinta kamu(사랑해요)”라는 말과 함께 여름 휴양지에 어울리는 사진들을 올렸다.

사진 속 효연은 레드 컬러의 골지 비키니를 착용해 심플한 디자인으로 스포티한 매력을 살렸다. 유머러스한 문구가 새겨진 레드 베이스볼 캡이 포인트가 됐다. 블랙 오벌 프레임 선글라스는 클래식하고 유행을 타지 않아 어디에든 매치하기 좋다.

또 다른 사진에서 효연은 그래픽 프린트 비키니 톱과 매칭 커버업 바지를 착용했다. 블랙, 화이트, 블루 패턴이 이국적이고 보헤미안적인 느낌을 준다. 비치는 소재의 와이드 레그 커버업 바지는 활동성을 높이면서 독특한 실루엣을 완성했다.

누리꾼들은 다양한 언어로 “사진 더 풀어주면 좋겠다”, “핫걸 너무 예쁘다”, “진짜 너무너무 예쁘다” 등의 댓글을 남겼다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]