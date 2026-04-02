작년에 이어 올해도…‘KBO X 오덴세 텀블러 시즌2’ 출시

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)는 라이프스타일 브랜드 오덴세와 협업해 ‘KBO X 오덴세 텀블러 시즌2’ 제품을 선보인다.

오덴세와의 협업은 지난해에 이어 두 번째로 진행되는 프로젝트로, 전년도 제품에 대한 팬들의 높은 관심을 바탕으로 기능성과 디자인을 한층 강화한 것이 특징이다.

이번 텀블러는 기존과 동일한 사이즈를 유지하면서도 보온·보냉 성능을 개선해 야구 관람 시 시원한 음료와 따뜻한 음료를 모두 즐길 수 있도록 했다. 또한 스테인리스 진공층 사이에 구리 플레이트를 추가해 열 손실을 최소화했으며, 내부에는 티타늄 표면 처리를 적용해 기능성과 위생성을 높였다.

내부뿐만 아니라 외부 구조도 사용 편의성을 고려해 개선됐다. 중앙에 스트로우 마개를 적용해 뚜껑을 열지 않고도 빨대를 꽂아 사용할 수 있으며, 외관에는 자수 질감을 살린 구단별 로고를 적용하고 수분 흡수가 적어 관리가 용이한 PU 소재 슬리브를 더해 고급스러운 디자인을 구현했다.

패키지는 응원봉을 형상화한 원통형 구조로 제작해 팬 아이템으로서의 상징성을 더했으며, 슬리브와 텀블러에 부착할 수 있는 와펜 질감의 스티커 4종(구단 마스코트, 심볼, 야구공, 글러브)으로 커스터마이징 요소를 강화한 것이 특징이다.

기본 구성품으로는 텀블러, pu슬리브, 와펜 스티커 4종이 제공되며, 전년도에 포함됐던 구단 마스코트 피규어 형태의 스트로우 마개는 별도 상품으로 출시될 예정이다. 제품은 9일부터 CJ온스타일 모바일 앱에서 사전 판매되며, 4월 20일(월)부터 오덴세 자사몰 등으로 확대될 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]