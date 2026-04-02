킥플립 ‘눈에 거슬리고 싶어’, 숨길 수 없는 존재감

보이그룹 킥플립(KickFlip)이 잔망미 가득한 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어' 뮤직비디오 티저를 추가 공개했다.

킥플립은 오는 4월 6일 네 번째 미니 앨범 'My First Kick'(마이 퍼스트 킥)을 발매한다. 앞서 JYP는 3월 31일 그룹 공식 SNS 채널에 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어' 뮤직비디오 티저를 최초 공개한 데 이어 4월 2일 0시 두 번째 티저 영상을 오픈했다.

영상은 킥플립 특유의 잔망스러운 매력이 담긴 장면들로 시선을 사로잡았다. "네 시야에 기웃기웃 기웃거리게 어디 있든 튀어 튀어 튀어 보이게", "내 맘을 더는 못 참겠어 네 눈에 거슬리고 싶어" 같은 당돌한 가사는 '킥랄'(킥플립표 발랄함)을 돋보이게 했다. 또한 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어' 퍼포먼스 일부를 보여주고 본 무대를 향한 기대를 높였다.

리더 계훈이 작사, 작곡에 참여한 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'는 재치 있는 신곡명처럼 통통 튀는 메시지를 기대하게 한다. 신보 'My First Kick'에는 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'를 포함해 'Twenty'(트웬티), 'Stup!d'(스튜피드), '거꾸로', 'Scroll'(스크롤), 'Roar'(로어), 'My Direction'(마이 디렉션)까지 멤버들이 곡 작업에 참여한 총 7곡이 수록된다.

한편 킥플립의 미니 4집 'My First Kick'과 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'는 4월 6일 오후 6시 정식 발매된다. 같은 날 오후 7시 Mnet M2 컴백쇼, 8시에는 쇼케이스를 진행한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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