5세대 투어스·키키, ‘놀라운 목요일’서 맞붙는다

‘5세대 대표 아이돌’ 투어스와 키키가 ‘놀라운 목요일’에서 대격돌한다.

오늘(2일) 저녁 8시 40분에 방송될 tvN ‘놀라운 목요일’(연출 윤지원) 3회에서는 3승에 도전하는 정가네와 역전을 노리는 용가네의 혈투가 벌어지는 가운데 레드벨벳 웬디, 투어스 도훈과 영재, 키키 수이와 키야까지 K-팝 아이돌들의 맹활약이 펼쳐진다.

특히 ‘트렌드 메이커’ 투어스 멤버 도훈, 영재와 ‘젠지미’(Gen Z 美) 그룹 키키 멤버 수이, 키야가 붐코인을 얻기 위해 ‘싱꾸 노래방’에서 치열하게 맞붙는다. 먼저 무대에 오른 수이와 키야는 2NE1의 ‘Come Back Home’으로 파워풀한 랩과 보컬을, 도훈과 영재는 H.O.T.의 ‘Candy(캔디)’로 귀여움을 발산하며 즐거움을 배가시킨다. 과연 서로 다른 매력을 자랑하는 두 팀 중 붐 코인의 주인공은 누가 될지 궁금증을 더하고 있다.

또한 ‘고막 여친’ 웬디가 감성 충만한 노래로 귀 호강 타임을 선사한다. 웬디는 뛰어난 보컬 실력은 물론, 부드러운 음색과 시원한 고음으로 김범수의 ‘끝사랑’을 열창해 감탄을 불러일으키는 것. 가녀린 목소리로 진심을 담아 부르는 웬디의 노래는 보는 이들의 마음 깊은 곳에 여운을 남길 예정이다.

그런가 하면 출연자들의 다채로운 이야기와 활약도 예고돼 호기심을 자극하고 있다. 눈부신 비주얼의 노민우가 “학교가 끝나고 버스 타러 가면 종착지까지 다 같이 타고 갔다”고 학창 시절 외모 관련 에피소드를 말해 부러움을 자아내는 데 이어 예능 대세 김지유가 장미희 성대모사로 김장훈에게 “자꾸 그렇게 하시면 나가”라고 우아한 경고를 날리며 꼼짝 못 하게 만들어 현장을 폭소케 한다고.

한편, 현재 용가네는 정가네에 2전 2패를 기록 중으로 분위기를 바꿀 1승을 거머쥘 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 특히 이용진이 ‘빵꾸 노래방’에서 서은광, 웬디 등 용가네 멤버들의 연이은 오답에 “가수들이 개그맨보다 노래 몰라도 괜찮은 거냐”라며 일침을 가했다고 해 대환장 대결 속에서 용가네가 승리를 거둘 수 있을지 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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