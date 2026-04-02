이정후, 1볼넷으로 4G 연속 출루… 김혜성은 1안타 추가, 타율 0.364

샌프란시스코 이정후. 사진=AP/뉴시스

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 4경기 연속 출루에 성공했다.

이정후는 2일 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와 원정 경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷 1삼진을 기록했다. 전날 샌디에이고전에서 2루타 2개를 등 3안타를 몰아쳤지만 안타 행진은 이어가지 못했다. 시즌 타율은 0.190(21타수 4안타)으로 떨어졌다.

2회 좌익수 뜬공으로 물러난 이정후는 0-1로 뒤진 5회초에는 볼넷을 얻어냈다. 후속타 불발로 득점을 만들진 못했다. 7회초에는 유격수 땅볼, 9회초에는 헛스윙 삼진에 머물렀다. 샌프란시스코는 샌디에이고에 1-7로 졌다.

김혜성. 사진=AP/뉴시스

김혜성은 안타 생산을 재개했다. 로스앤젤레스 다저스 산하 마이너리그 트리플 A 오클라호마시티 코메츠에서 뛰는 김혜성은 이날 네바다주 라스베이거스 볼파크에서 열린 라스베이거스 에비에이터스(애슬레틱스 산하)와 경기에서 1번 타자 2루수로 선발 출전해 5타수 1안타 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.364(22타수 8안타)로 떨어졌다.

초반에는 고전했다. 1회초 1루수 땅볼, 2회초 3루수 땅볼로 물러났다. 세 번째 타석에서 감을 잡았다. 선두 타자로 나서 우전 안타를 날렸다. 이후 볼넷과 안타로 3루를 밟았다. 1사 만루에서 밀어내기 볼넷을 앞세워 홈을 밟았다. 안타를 추가하지는 못했다. 6회초 2사에선 1루수 땅볼, 8회초 2사 만루에서는 2루수 땅볼로 물러났다.

오클라호마시티는 라스베이거스에 5-11로 대패했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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