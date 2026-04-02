키오프, 한계 없는 성장 증명할 역대급 컴백 D-5

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 캠페인 필름을 통해 컴백 열기를 최고조로 끌어올렸다.

지난 1일 공개된 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 신보 'Who is she' 세 번째 캠페인 필름에는 위기 속에서도 굴하지 않는 멤버들의 당당한 서사가 담겼다. 감각적인 영상미로 구현된 이번 필름은 위기의 순간을 확신으로 전환하는 멤버들의 강인한 의지를 고스란히 전달했다

지난 영상에 이어 불안을 겪는 벨의 모습을 시작으로, 홀로 깊은 고뇌에 빠진 쥴리, 어두운 그림자에 가려진 나띠, 균열이 간 벽 앞에서 위태로운 순간의 하늘까지 각 멤버들은 긴장감 넘치는 상황 속에 놓이지만 이내 한자리에 모여 자유롭고 당당한 에너지를 발산하며 주변의 의심을 실력과 열정으로 극복하고 자신들만의 무대를 완성하겠다는 강한 의지를 드러냈다.

총 세 편의 캠페인 필름을 통해 자신들을 향한 의문들에 정면으로 맞서는 과정을 위트 있게 풀어낸 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 이번 신보를 통해 새로운 '키오프다움'을 정의하며 다시 한번 글로벌 음악 시장에서의 입지를 공고히 할 계획이다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 두 번째 싱글 'Who is she'는 오는 6일 오후 6시 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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