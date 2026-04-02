아이콘, 다시 뭉쳤다…5월 서울서 월드투어 포문

그룹 아이콘(iKON)이 월드투어를 시작한다.

소속사 143엔터테인먼트에 따르면 아이콘은 오는 5월 서울을 시작으로 ‘iKON FOUREVER WORLD TOUR(아이콘 포에버 월드 투어)’를 개최한다.

이번 투어는 내달 16일과 17일 서울에서 포문을 열며, 도쿄, 자카르타, 방콕, 마닐라, 타이베이, 싱가포르, 고베 등 아시아를 비롯한 유럽과 미주의 여러 도시에서 진행될 예정이다. 이 외에도 추후 다양한 도시를 추가 오픈하며 국내외를 넘나드는 활발한 소통을 펼칠 것으로 기대를 모은다.

특히 이번 투어는 군복무를 마치고 돌아온 김진환과 바비(BOBBY), 송윤형, 정찬우까지 네 명의 멤버가 함께 무대에 오르는 자리인 만큼 더욱 의미가 뜻깊다. 이들은 오랜 시간 기다려준 팬들에게 보답하고자 완성도 높은 공연을 선사하기 위한 준비에 박차를 가하고 있다.

아이콘은 전역 이후에도 폭넓은 스펙트럼을 펼치며 굳건한 인기를 증명했다. 앞서 김진환은 새 앨범 ‘207’ 발매와 더불어 콘서트, 뮤지컬 ‘나 혼자만 레벨업 on ICE’로 열일 행보를 이어갔고, 바비 역시 신예 조성확(iHwak)의 새 앨범 피처링 참여와 Mnet ‘쇼미더머니12’ 본선 무대 지원사격에 나서는 등 여전한 음악성을 증명한 바 있다.

그간 독보적인 음악 색깔과 퍼포먼스로 대중에게 존재감을 확실히 각인시킨 아이콘. 월드투어로 오랜만에 글로벌 팬들을 만나는 만큼, 한층 업그레이드된 에너지로 도시를 뜨겁게 달굴 이들의 활약을 향해 이목이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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