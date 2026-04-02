‘감사실 에이스→스캔들 담당’ 공명, 신혜선과 은밀 공조 시작

사내 가십을 척결할 심상치 않은 감사팀이 온다.

tvN 새 토일드라마 ‘은밀한 감사’ 측은 2일 주인아(신혜선 분)의 특명을 받아 ‘PM’팀으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명 분)의 고군분투가 호기심을 자극하는 티저 영상을 공개했다.

은밀한 감사는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다. 철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 조금은 하찮고 때로는 웃프기까지한 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 유쾌하고도 흥미롭게 펼쳐진다.

‘그놈은 흑염룡’ 이수현 감독이 메가폰을 잡고, ‘일타 스캔들’ 여은호 작가와 ‘로코 대가’ 양희승 크리에이터가 의기투합해 완성도를 높인다. 무엇보다 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연 등 독보적 매력의 배우들이 가세해 기대가 뜨겁다.

공개된 PM티저 영상은 문제의(?) 감사 3팀으로 발령받는 노기준의 모습으로 시작해 눈길을 끈다. 악몽같은 상사 주인아의 지시를 받아 일명 풍기문란의 사내 가십을 담당하는 PM 업무를 맡게 된 노기준. 청천벽력 같은 소식에 분노의 사자후를 내뿜는 그의 모습은 순탄치 않은 감사 생활을 짐작게 한다. 위세 당당한 일들을 해내며 ‘감사실 에이스’로 활약을 펼치던 때와는 달리 노기준에게 들어오는 제보는 죄다 사내 스캔들 사건. 상상을 초월하는 사연들에 당황한 기색이 역력한 노기준의 얼굴이 웃음을 자아낸다.

감사실 에이스 콤비로 뭉친 주인아와 노기준의 팀플레이도 포착됐다. 온몸 던져 발로 뛰고, 은밀하게 움직이는 두 사람의 모습에 이어 “적발을 해야지”라는 주인아의 비장한 목소리가 흥미를 유발한다. 오붓하게 유익한 시간을 만들어보자는 말에 한껏 긴장한 노기준의 모습에서 이들에게 찾아올 관계 변화, 그리고 어떤 은밀한 감사를 시작하게 될지 궁금증을 높인다.

은밀한 감사는 오는 25일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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