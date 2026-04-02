‘찬란 커플’ 결말은?…이성경, 채종협 둘러싼 모든 진실 직면

이성경이 채종협에 대한 충격적인 진실을 마주한다.

3일 방송되는 MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’ 최종회에서는 송하란(이성경 분)과 선우찬(채종협 분), 그리고 차수진(이주연 분)을 둘러싼 모든 진실의 실체가 밝혀진다.

7년 전 보스턴에서 유학 중이던 선우찬은 여행을 떠난 룸메이트 강혁찬(권도형 분)과 노트북이 뒤바뀌며 송하란과 온라인 메시지를 주고받게 됐다. 강혁찬의 부탁으로 선우찬은 강혁찬인 척 송하란과 연락을 이어가는 과정에서 깊은 교감을 나누게 됐고, 이는 송하란이 강혁찬에게 더욱 마음을 주게 된 결정적인 계기가 됐다. 이후 폭발 사고로 강혁찬이 사망했고, 선우찬 역시 치명적인 부상을 입었다.

7년 만에 송하란과 재회한 선우찬은 반복되는 이명과 환시 속에서 새로운 기억들을 마주하며 또 다른 진실이 있다는 걸 깨달았다. 특히 한 병실에서 강혁찬과 차수진이 함께 입원해 있던 모습과 송하란과 연락을 지속해온 사실을 강혁찬에게 털어놓는 과정에서 벌어진 몸싸움이 폭발 사고의 단초였던 것으로 드러나며 파장을 키웠다. 여기에 선우찬은 연수의로 한국에 돌아온 차수진이 자신을 ‘사고의 원인 제공자’로 단정 짓자 자취를 감췄다.

최종회에서 송하란은 선우찬의 부재 속 홀로 봄을 맞이한다. 하란은 여전히 그를 향한 그리움과 함께 선우찬을 둘러싼 과거의 진실을 좇기 시작한다. 하지만 선우찬의 진심이 담긴 드로잉 패드는 산산조각 난 채 발견되고, 아무런 설명도 없이 남겨진 ‘체험판 끝’이라는 선우찬의 메모는 더욱 깊은 의문을 남긴다.

이 가운데 과거 차수진이 자신에게 건넨 의미심장한 말을 떠올리게 된 송하란은 그녀가 있는 병원으로 향한다. 송하란을 다시 마주한 차수진은 선우찬이 사라진 이유부터 강혁찬의 죽음에 이르게 된 결정적 순간, 그리고 자신과 강혁찬의 관계까지 모든 이야기를 털어놓는다고 하는데. 예상치 못한 진실을 마주한 송하란은 그가 끝까지 자신을 지키려 했다는 사실을 깨닫는다. 과연 엇갈린 기억 속에서 찬란 커플이 다시 마주할 수 있을지 관심이 쏠린다.

한편 연태석(권혁 분)의 진심을 알게 된 송하영(한지현 분)은 그와 미묘한 거리를 유지한다. 출장차 강원도로 향한 송하영은 폭설로 도로에 고립될 위기에 처한다. 이를 알게 된 연태석은 곧장 송하영을 뒤따라가지만, 눈으로 인해 도로가 통제되며 최악의 상황에 놓인다. 과연 태석은 무사히 하영을 찾아낼 수 있을지, 서로의 마음을 숨겨왔던 두 사람의 관계가 어떤 결말을 맞이할지에도 이목이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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