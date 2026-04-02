누아르 입은 BTS ‘2.0’, 유쾌한 ‘올드보이’ 오마주 눈길

그룹 방탄소년단이 한층 진화한 ‘누아르 감성’으로 돌아왔다.

방탄소년단은 2일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 수록곡 ‘2.0’ 뮤직비디오를 공개했다. 이번 영상은 올드보이의 대표 장면을 모티브로 삼아 독특한 연출과 위트 있는 요소를 결합한 것이 특징이다.

영상은 낡은 엘리베이터 문이 열리며 시작된다. 슈트를 갖춰 입은 멤버들이 어두운 복도에 등장해 긴장감 넘치는 분위기를 형성하지만, 이내 효자손과 태극부채, 단소 등 예상치 못한 소품과 과장된 분장으로 반전 웃음을 자아낸다. 특히 좁은 복도를 따라 이동하는 장면은 ‘장도리 액션 신’을 떠올리게 하는 원테이크 연출로 시선을 사로잡는다.

뮤직비디오의 중심에는 엘리베이터 안에서 펼쳐지는 ‘2.0 LOADING’ 과정이 있다. 멤버들은 제한된 공간에서 빠르게 스타일을 바꾸며 “마침내 도착했어”라는 대사와 함께 대중이 익숙한 모습으로 변신한다. 이후 폐건물 곳곳에서 퍼포먼스를 이어가며 ‘BTS 2.0’이라는 새로운 단계에 진입했음을 상징적으로 보여준다.

연출 역시 의미를 더한다. 낡은 공간에서 시작해 화려한 펜트하우스로 이어지는 흐름은 방탄소년단이 걸어온 성장 서사를 연상시키며, 현재의 위치와 앞으로의 방향성을 동시에 담아낸다.

퍼포먼스 또한 한층 묵직해졌다. 절제된 동작과 강약 조절이 돋보이는 안무는 기존 스타일에서 벗어나 새로운 색깔을 드러내며 팀의 변화를 강조한다.

방탄소년단은 이번 작업에 대해 “우리의 진화된 퍼포먼스를 보여주는 영상 같다. 영화를 오마주한 작품이라 촬영 과정도 재미있었다. 무엇보다 초반부에 ‘올드 방탄소년단’을 표현하기 위해 분장했던 기억이 오래 남는다. 촬영 당시 서로를 보고 계속 웃느라 정신 없었다”고 전했다.

2.0은 힙합과 트랩 요소가 결합된 곡으로, 변화와 성장을 거쳐 새로운 국면에 들어선 팀의 현재를 담아냈다. 자신감 있는 가사와 함께 방탄소년단의 정체성을 또 한 번 확장한 이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫 100(4월 4일 자)에 50위로 진입하며 글로벌 영향력을 입증했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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