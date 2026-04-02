‘A매치 2연패’ 홍명보호, FIFA 랭킹 25위로 3계단 하락… 일본은 18위로 1계단 상승

대표팀 이강인이 오스트리아전을 마친 뒤 아쉬워하고 있다. 사진=대한축구협회 제공

홍명보호의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 25위로 떨어졌다.

지난 1일 FIFA가 발표한 남자 축구 세계랭킹에 따르면 한국은 기존 22위에서 3계단 낮은 25위가 됐다. 랭킹 포인트는 1588.66점이다.

한국은 유럽 원정으로 나선 3월 A매치 2연전에서 모두 패했다. 코트디부아르에 0-4, 오스트리아에 0-1로 졌다. 한국은 코트디부아르전 패배로 5.73점, 오스트리아전 패배로 5.05점이 각각 하락했다.

대신 튀르키예가 3계단 오른 22위로 뛰어올랐다. 튀르키예는 2026 FIFA 북중미 월드컵 유럽 플레이오프에서 승리했다.

아시아 국가 1위는 일본이다. 19위에서 18위로 한 계단 올랐다. 일본은 A매치 2연전에서 스코틀랜드와 잉글랜드를 꺾었다.

한국과 조별리그에서 만나는 멕시코는 15위, 체코와 남아프리카공화국은 각각 41위와 60위다.

FIFA랭킹 1위는 프랑스가 올랐다. 3위에서 1위로 2계단 올랐다. 프랑스는 최근 브라질, 콜롬비아와의 A매치 2연전에서 모두 승리했다. 스페인이 한 계단 떨어진 2위, 그 뒤를 3위 아르헨티나가 이었다. 잉글랜드와 포르투갈이 각각 4, 5위에 올랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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