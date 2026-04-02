악뮤 이수현이 오빠 이찬혁에게 감사한 마음을 전했다.

지난 1일 방송된 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에는 악뮤 이찬혁, 이수현이 출연해 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 이수현은 2년간 히키코모리 생활과 폭식으로 인한 체중 증가로 자존감과 자신감이 떨어지고, 대인기피증을 겪었다고 털어놨다.

이 상황에서 이수현을 구해낸 사람은 바로 오빠 이찬혁이었다.

이찬혁은 "후회하지 않은 일을 하려고 했다. 지금 동생을 챙기지 않으면 10년, 20년이 지났을 때 왜 나를 그때 안 잡아줬냐고 할 것 같았다"며 "수현이가 내 눈앞에 없다고 생각했을 때 내가 수현이한테 최선을 다하지 않았다는 생각이 들었다. 그게 너무 후회가 될 것 같았다"고 말했다.

이어 "내 손이 닿는 범위 안에 있을 때 내가 할 수 있는 걸 해야겠다 싶었다. 수현이의 인생을 프로듀싱하는 거라고 생각했다. 곡을 만들듯 수현이를 잘 피어나게 하고 싶었다"고 덧붙였다.

현재 이찬혁과 함께 생활 중인 이수현은 "그때 오빠가 '너를 이대로 내버려뒀다간 너를 못 볼 수 있을 것 같아. 지금 당장이 아니라 언젠가 그런 미래가 찾아올 것 같아 무서워'라고 했다"며 "오빠와 함께 살며 스트레스도 받지만 그 시간이 없었다면 지금의 미래는 상상할 수 없었을 것 같다. 내가 다시 카메라 앞에서 웃고 있을 거라고 생각 못 했다"고 돌아봤다.

그러면서 "축복이라고 생각하는 게 이 세상에서 제가 말을 듣는 사람이 오빠밖에 없다. 그런 사람이 저를 구하려고 했기에 슬럼프에서 탈출할 수 있었다. 고마웠다"며 오빠를 향한 감사함을 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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