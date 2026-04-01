안타 공장 다시 가동합니다… 이정후, 2루타 2개에 3타점 쾅!

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‘바람의 손자’ 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 첫 멀티히트를 장타 행진으로 장식했다.

미국 메이저리그(MLB) 샌프란시스코는 1일 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코파크에서 열린 2026 MLB 샌디에이고 파드리스와의 정규리그 맞대결에서 9-3 대승을 거뒀다. 이날 6번타자 겸 우익수로 선발 출전한 이정후의 공을 빼놓을 수 없다. 5타수 3안타 3타점 활약을 보태 팀의 2연승에 크게 기여했다.

부침을 털어낸 듯한 분위기다. 이정후는 첫 타석부터 2루타를 신고했다. 타점까지 곁들였다. 1회 초 2사 2, 3루 기회서 상대 선발투수 헤르만 마르케스가 던진 커브를 쳐 오른쪽 담장을 직격하는 장타를 생산했다. 주자 2명을 단숨에 홈까지 불러들여 시즌 1, 2호 타점도 기록했다. 타구 속도는 시속 159㎞가 나왔다.

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이뿐만이 아니다. 3회 내야 땅볼로 숨을 잠시 골랐던 이정후는 5회 초 재차 2루타를 만들었다. KBO리그 NC에서 뛰었던 카일 하트와의 승부에서 웃었다. 팀의 4-3 우위 속 2사 주자 없는 상황에서 하트의 변화구를 공략했다. 다만 주루사로 연결된 게 흠이다. 이정후는 2루를 넘어 3루까지 달렸지만, 비디오판독을 거쳐 아웃 판정을 받았다.

이정후는 7회에도 내야 땅볼에 그쳤다. 다음은 달랐다. 9회 초 1사 3루에서 상대 투수 데이비드 모건의 싱커를 때려 좌전 1타점 적시타를 그려냈다. 이날 팀의 9번째 득점(9-3) 장면이었다.

반등의 계기로 삼고자 한다. 이정후는 이날 경기 전까지 타율 0.077(13타수 1안타)에 그친 바 있다. 이날 경기를 포함할 시 타율은 0.222(18타수 4안타)가 된다. 시즌 OPS(출루율+장타율)는 현재 0.689다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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