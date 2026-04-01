‘나랏일’ 애쓴 국가봉사견… 은퇴 후에도 ‘전관예우’ 받는다

정부가 군견, 경찰견, 탐지견, 119구조견 등 국가봉사동물의 은퇴 후 견생2막을 지원한다. 사진은 119 구조견. 박재림 기자

정부가 군견, 경찰견, 철도경찰·검역·세관 탐지견, 119구조견 등 ‘나랏일’에 힘쓴 국가봉사동물의 은퇴 후 ‘견생 2막’을 지원한다.

1일 농림축산식품부는 은퇴한 국가봉사동물 입양 활성화를 위해 이날부터 지원사업을 시행한다고 밝혔다. 국가봉사동물 입양 가정의 경제적 부담을 완화하는 것이 골자다.

앞서 농식품부, 국방부, 국토교통부, 관세청, 경찰청, 소방청은 각 부처에서 운용 중인 국가봉사동물의 복지 증진을 위해 지난해 9월 업무협약을 체결한 바 있다. 이번 사업은 해당 협약의 후속조치다.

앞으로 국가봉사동물 입양자는 보험 가입, 진료, 미용, 사회화 교육·훈련 등 양육 과정에서 발생한 비용을 지출한 뒤, 입양 시 각 부처에서 발급받은 입양확인증과 영수증 등 증빙서류를 이메일로 제출하면 된다.

농식품부는 제출된 자료를 검토해 실제 지출한 비용의 60% 범위 내에서 최대 100만원까지 환급할 계획이며, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.

지난해 9월 동물보호의 날 축제에서 시범을 보이고 있는 경찰견과 핸들러. 박재림 기자

반려동물 의료·산업 협회를 통해서도 지원을 이어간다. 한국동물병원협회는 전국 동물병원 44개소에서 건강검진 및 진료비의 30% 할인, 손해보험협회 4개사는 펫보험료를 최대 20% 할인을 제공한다.

한국펫사료협회 5개 회원사는 은퇴 국가봉사동물 대상 사료비 20~50% 할인, 한국반려동물장묘협회 15개, 한국동물장례협회 5개 회원사의 경우 장례비의 20~30% 할인 지원한다.

농식품부 측은 “특히 국가봉사동물 입양 시 가장 큰 어려움으로 꼽히는 진료비 부담 완화를 위해 보험료 할인율이 5%에서 최대 20%까지 확대됐고, 동물병원 10개소가 올해부터 추가로 참여한다”며 “관련 협회와 함께 지속적으로 참여업체를 발굴하는 동시에 입양이 어려운 국가봉사동물들이 은퇴 후 안정적으로 생활할 수 있도록 전담 지원센터 설립도 추진할 계획”이라고 설명했다.

지난해 9월 동물보호의 날 축제에서 개막전 무대에 오른 국가봉사견들과 송미령 농식품부 장관. 박재림 기자

국가봉사동물 입양에 관심 있는 국민은 각 부처의 담당과를 통해 입양 절차를 안내받을 수 있다. 각 부처별 입양 가능한 국가봉사동물 현황과 지원정책에 대한 보다 자세한 내용은 국가동물보호정보시스템에서 확인 할 수 있다.

정부 관계자는 “국가를 위해 묵묵히 임무를 수행한 봉사동물들이 은퇴 후에도 사랑받으며 편안한 삶을 누리기 위해서는 국민 여러분의 관심이 필요하다”며 “국가봉사동물이 새로운 가족과 함께 행복한 삶을 시작할 수 있도록 앞으로도 다양한 지원방안을 마련하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

박재림 기자 jamie@segye.com

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