[알립니다] 세계비즈앤스포츠월드 지방주재 경력기자 모집

세계비즈앤스포츠월드 지방주재 경력기자 모집

고품격 경제∙스포츠신문 세계비즈앤스포츠월드가 지방 시대를 선도할 참신하고 유능한 인재를 모십니다. 2005년 탄생한 세계비즈앤스포츠월드는 경제, 산업, 금융, 스포츠, 연예문화는 물론 관련정책까지 아우르는 종합경제.스포츠신문으로 발돋움하고 있습니다. 이번에 선발되는 지방주재 기자는 세계비즈앤스포츠월드와 함께 각 지역의 현안을 깊이 있게 다루며, 1등 언론사와 그 소속 기자로 시너지를 발휘하게 될 것입니다. 관심있는 분들의 많은 지원바랍니다.

모집 직군 지방주재기자

경력 구분 경력

모집지역 및 인원 각 시∙도 1명

전형 절차 1차: 서류 전형

2차: 실무 면접

3차: 임원 면접(1∼3차 합격자 발표: 개별통보)

응시자격 4년제 정규대학 이상 졸업자

해외여행에 결격 사유가 없는 자

우대사항 주재지역 거주 가능자

일간지 3년 이상 또는 지방지 5년 이상 경력자

고용형태 일반계약직(프리랜서 계약) 평가 후 정규직 전환 가능

제출서류 입사지원서 1부, 자기소개서(성장과정, 지원 동기, 핵심 역량 및 가치관, 향후 목표, 주요경력 등),

기명기사(5건 이상 PDF파일 제출), 최종학교 졸업증명서, 경력증명서 각 1부

접수기한 2026년 4월 2일(목) ~ 4월 30일(목) 18:00까지

접수방법 사람인, 잡코리아, 전자우편(jik9240@segye.com) 접수

문의 경영지원팀(02-2000-1803)

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