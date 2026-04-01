[오늘의 연예 Pick] ‘과감한’ 아이유·‘조화로운’ 변우석, ‘대군부부’ 옷장 미리보기 → 방탄소년단, 美 빌보드 차트서 ‘줄 세우기’ 진풍경 → 화사 ‘So Cute’로 깜짝 컴백…‘굿굿바이’ 신드롬 잇는다 → “결혼을 감축드리옵니다”…아이유·변우석, 만우절 즐긴 ‘세기의 커플’ → 장항준 감독 ‘리바운드’, ‘왕사남’ 감동 잇는다…극장서 꼭 봐야할 이유

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ ‘과감한’ 아이유·‘조화로운’ 변우석, ‘대군부부’ 옷장 미리보기

‘21세기 대군부인’ 아이유와 변우석이 화려하고 우아한 패션으로 보는 재미를 예고한다.

MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’의 주역 아이유(성희주 역)와 변우석(이안대군 역)이 직접 캐릭터의 스타일링 콘셉트를 공개했다.

먼저 성희주 역의 아이유는 “성희주는 재벌가 인물임과 동시에 가는 곳마다 관심과 화제를 불러일으키는 셀럽의 면모도 가진 캐릭터”라며 “CEO다운 정장에 칼각의 가르마가 기본 스타일이긴 하지만 때로는 의도적으로 TPO에서 벗어난 과감한 색감이나 가벼운 원피스, 청바지에 빨간 운동화 등 최대한 다양한 스타일링으로 드라마 내 세계관에서 이목을 집중시킬 수 있게 고민했다”고 밝혔다.

다음으로 변우석은 이안대군 캐릭터의 스타일링 콘셉트를 잡을 때 “현대까지 왕족이 이어져 왔다는 가정부터 시작했고, 지금 우리가 살아가는 발전한 시대와 전통적인 미를 섞어 함께 담아내려고 했다. 의상 팀과 상의하며 옷을 입어보고 아이디어를 얻어 스타일을 잡아갔다”고 작업 비하인드를 전했다. 실제로 변우석은 입헌군주제라는 설정을 실현하기 위해 직접 의상 제작에 참여, 세세한 의견을 덧붙이며 고민을 거듭했다고.

캐릭터의 개성을 의상에 녹여내기 위한 아이유, 변우석의 숨은 노력은 공개된 사진에서도 확인할 수 있다. 성희주(아이유)는 강렬함과 우아함이 공존하는 여러 색감의 슈트로 CEO 포스를 발산한다. 또한 귀여운 패턴의 생활 한복에는 꽃신을, 편안한 청바지 차림에는 빨간 운동화로 포인트를 주는 등 캐슬뷰티 대표다운 패션 감각을 보여준다.

그런가 하면 이안대군(변우석)은 철릭과 저고리, 두루마기 등 한복을 현대식으로 재해석한 의상으로 시선을 사로잡는다. 셔츠와 재킷 등 서양의 양복 형태에 부드러운 비단 소재와 옷고름, 동정 등의 전통적인 요소들을 살려 우아하면서도 고풍스러운 매력을 드러낸다.

이렇듯 아이유와 변우석은 머리부터 발끝까지 디테일한 캐릭터 설정으로 ‘21세기 대군부인’만의 독특한 입헌군주제 세계관에 몰입감을 더할 예정이다. ‘워너비 대군 부부’라는 수식어처럼 매회 각양각색 패션으로 시청자들의 취향을 저격할 아이유와 변우석의 변신이 기대된다.

◆ 방탄소년단, 美 빌보드 차트서 ‘줄 세우기’ 진풍경

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 차트를 점령했다.

지난달 31일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(4월 4일 자)에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘SWIM’이 메인 송 차트 ‘핫 100’ 1위에 등극했다.

전체 14개 트랙 중 성덕대왕신종의 종소리를 담은 인터루드 트랙 ‘No. 29’를 제외한 가창곡 13곡 모두 차트인에 성공했다. 50위권에는 총 7곡이 자리했다. 1위 ‘SWIM’을 필두로 ‘Body To Body’(25위), ‘Hooligan’(35위), ‘FYA’(36위), ‘Normal’(41위), ‘Aliens’(47위), ‘2.0’(50위)이 상위권에 이름을 올렸다.

이번 음반은 하이퍼 저지 클럽(Hyper jersey club), 소울 팝 록(Soul pop rock), 얼터너티브 힙합(Alternative hip hop) 등 다양한 장르로 채워졌다. 모든 가창곡이 ‘핫 100’에 들었다는 것은 이들의 음악이 다채로운 취향의 리스너를 두루 만족시켰다는 방증이다. 또한 K-팝 팬덤을 넘어 광범위한 음악팬들의 지지를 받고 있음을 대변한다.

‘글로벌’ 차트 성과도 압도적이다. 타이틀곡 ‘SWIM’은 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’ 정상에 오르며 각각 팀 통산 8번째 1위라는 대기록을 썼다. 특히 ‘글로벌(미국 제외)’ 차트에서는 1위부터 13위까지 싹쓸이했다. 이는 테일러 스위프트(Taylor Swift)가 2025년 10월 10위권에 9곡을 올리고, 배드 버니(Bad Bunny)가 지난 2월 ‘톱 3’에 2곡을 진입시킨 것을 모두 뛰어넘는 놀라운 성적이다. 게다가 특정 아티스트가 해당 차트 상위권을 통째로 점령한 사례는 빌보드 역사상 방탄소년단이 최초다.

미국 엔터테인먼트 산업 데이터 조사 업체 루미네이트 집계에 따르면 ‘SWIM’은 스트리밍 1억 880만 회, 판매량 22만 1000장으로 ‘글로벌 200’ 1위를 차지했다. 이 열기는 수록곡 전반으로 퍼져 타이틀곡을 포함한 총 9곡이 동시에 ‘톱 10’에 진입하는 기염을 토했다. 이는 2024년 5월 테일러 스위프트 이후 주간 최다 ‘톱 10’ 진입이다. 이로써 방탄소년단은 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’ 10위권에 각각 누적 20곡, 21곡을 올렸다. 이 역시 전 세계 그룹 중 최다 기록이다.

◆ 화사 ‘So Cute’로 깜짝 컴백…‘굿굿바이’ 신드롬 잇는다

가수 화사(HWASA)가 4월 9일 신곡 ‘So Cute(쏘 큐트)’로 컴백한다.

소속사 피네이션은 1일 “화사가 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 ‘So Cute’를 발매한다”고 밝혔다. 지난해 10월 15일 발표해 메가 히트를 기록한 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’이후 약 6개월 만의 컴백이다.

지난달 31일 오후 피네이션 공식 SNS 채널에는 화사의 컴백을 알리는 ‘So Cute’ 티저 영상도 공개됐다. 영상에는 ‘So Cute’라는 화사의 짧은 보컬과 더불어 테이블에 앉아 생각에 잠긴 화사, 또 그 주위를 둘러싸고 리코더, 훌라후프 등을 갖고서 저마다 놀고 있는 아이들의 모습이 담겨 이목을 집중시킨다.

어떤 스타일의 신곡이 공개될지 짐작이 어려운 묘한 분위기 속 ‘So Cute’ 멜로디 일부와 ‘26.04.09 (THU) 6pm KST’라는 발매 일자가 화사의 컴백에 대한 기대감을 고조시킨다.

화사는 앞서 발표한 ‘Good Goodbye’로 압도적인 음원 파워를 과시했다. 특히 국내 주요 음원 차트에서 정상을 모두 차지하는 ‘퍼펙트 올킬(PAK)’을 총 750회 달성하며 국내 가수 중 최고 자리에 올랐다.

이 밖에 SBS ‘인기가요’ 트리플 크라운을 비롯해 음악방송 5관왕, 써클차트 6관왕, 빌보드코리아가 신설한 차트 ‘빌보드 코리아 핫100’ 2주 연속 1위에 오르는 등 대체 불가한 존재감을 증명했다.

화사는 신곡 ‘So Cute’로 가요계 대표 ‘솔로 퀸’의 위상을 더욱 공고히 할 것으로 기대를 모으고 있다. 화사만의 독보적인 개성과 감성이 이번 신곡은 ‘Good Goodbye’를 잇는 또 하나의 명곡 탄생을 예고하고 있다.

◆ “결혼을 감축드리옵니다”…아이유·변우석, 만우절 즐긴 ‘세기의 커플’

아이유와 변우석이 결혼하는 것처럼 보이는 만우절 장난. 엘르 코리아 인스타그램 계정

아이유와 변우석이 만우절을 제대로 즐겼다.

1일 패션 매거진 엘르 코리아 인스타그램 계정에는 “We‘re getting married”라는 글과 함께 아이유와 변우석이 함께 찍은 사진을 공개했다. 청첩장을 연상시키는 디자인과 더불어 “아이유와 변우석 두 사람이 귀한 인연으로 맺어진 날, 여러분들을 그 특별한 순간에 초대합니다. 다른 곳을 바라보던 두 사람이 이제는 서로를 바라보고자 합니다”라는 글로 만우절 장난까지 챙겼다. 글의 마지막에는 “더 자세한 일정과 이야기는 엘르 코리아 프로필 링크에 있는 두 사람의 모바일 청첩장에서 확인하실 수 있습니다”라고 적었다.

해당 링크로 접속하면 ‘아이유 변우석 우리 결혼합니다’라는 제목의 이벤트 글로 이동한다. 본문은 모바일 청첩장이라는 컨셉을 유지해 웨딩 화보와 같은 사진이 올라왔다. 마지막 부분에는 댓글 이벤트를 안내하며 마무리했다.

누리꾼들은 “진짜 세기의 커플 응원합니다”, “결혼을 감축드리옵니다”, “청첩장에 결혼식 컨셉 화보라니 설렌다”, “세기의 스캔들인 이안대군과 성희주 대표의 결혼식에 초대받은 게 나일 리가” 등의 댓글로 컨셉을 유지하며 호응했다.

◆ 장항준 감독 ‘리바운드’, ‘왕사남’ 감동 잇는다…극장서 꼭 봐야할 이유

영화 ‘왕과 사는 남자’ 신드롬을 계기로 재개봉을 확정한 장항준 감독의 영화 ‘리바운드’가 관객을 만날 채비를 마쳤다.

오는 3일 개봉하는 ‘리바운드’는 2012년 전국 고교농구대회, 아무도 주목하지 않았던 최약체 농구부의 신임 코치와 6명의 선수가 쉼 없이 달려간 8일간의 기적 같은 이야기를 그린 감동 실화다. 실화가 주는 진정성부터 짜릿한 경기의 몰입감, 세대를 아우르는 메시지까지 ‘리바운드’를 다시 극장에서 만나야 할 이유를 짚어본다.

영화는 전국 최약체 팀으로 평가받던 부산 중앙고 농구부의 실화를 바탕으로 한다. 교체 선수조차 없이 단 6명의 선수만으로 출전한 이들은 승리를 거듭하며 치열한 경기를 펼쳤고, 8일간 이어진 대회에서 결승까지 진출하는 파란을 일으켰다. 공익근무요원 신분으로 생애 첫 코치에 도전한 강양현 코치(안재홍)를 비롯해 슬럼프에 빠진 천재 선수 천기범(이신영), 부상으로 농구 코트를 떠났던 배규혁(정진운), 점프력만 좋은 축구선수 출신의 홍순규(김택), 길거리 농구만 해온 정강호(정건주), 실전 경험이 전무한 만년 벤치 허재윤(김민), 열정만큼은 누구보다 뜨거운 정진욱(안지호)까지 모든 것이 서툴고 부족한 팀이었다.

해체 위기 속에서도 서로를 붙잡고 버텨낸 이들은 무수한 역경을 함께 돌파하며 ‘리바운드’라는 기회를 잡고 다시 일어나 값진 성장을 이뤄낸다. ‘슬램덩크 실사판’이라 불릴 만큼 극적이었던 이들의 경기는 스크린 위에 생생하게 구현되어 코치와 선수 개개인의 성장과 팀워크, 스포츠가 만들어내는 드라마틱한 순간들을 현실적으로 담아낸다. 장항준 감독이 “영화 속 선수들의 열정이 실제로 있었던 일이라는 것을 전하고 싶었다”라고 밝혔을 만큼 영화보다 더 영화 같은 이들의 이야기는 깊은 울림을 전한다.

영화 속 경기 장면은 실제 농구 경기를 방불케 하는 박진감으로 관객을 압도한다. 코트 위를 가르는 숨 가쁜 움직임과 선수들의 거친 호흡까지 고스란히 전달되며 관객들을 경기장 한가운데로 끌어들인다. 슬로우와 정속, 고속을 넘나드는 촬영은 경기의 흐름과 감정을 생생하게 포착하며 마치 관객들이 코트 위에 있는 듯한 박진감과 몰입감을 완성한다.

특히 큰 스크린으로 즐길 때 더욱 빛을 발하는 장면들로 개봉 당시에도 “영화가 스토리가 아니라 영상물이라는 존재 이유를 박진감 넘치는 경기 장면으로 보여주는 작품”이라는 호평을 이끌어냈다. 배우들 역시 이러한 리얼리티를 위해 강도 높은 훈련과 연습에 매진했다. 콘티 영상을 반복해 분석하고 실제 농구 경기를 직관하며 동선과 움직임을 체화했고 매일 이어진 훈련을 통해 선수 못지않은 경기력을 완성했다. 경기 현장의 생생함을 그대로 담아낸 ‘리바운드’는 기존 관객은 물론, 아쉽게 극장에서의 관람을 놓쳤던 이들에게도 다시 한번 큰 스크린으로 짜릿함을 즐길 수 있는 기회가 될 것이다.

영화는 단순한 스포츠 영화에 그치지 않는다. 각자의 부족함을 채워가며 함께 성장하는 인물들의 이야기를 통해 깊은 공감과 위로를 전한다. 실패와 좌절 속에서도 꿈을 위해 다시 일어서는 이들의 선택은 관객에게 진한 여운을 남기며 세대를 아우르는 보편적인 메시지로 마음을 울린다.

장항준 감독이 “쉽지 않은 환경과 상황에서 시작했던 인물들이 한 치 앞을 내다볼 수 없는 미래의 어둠을 뚫고 밖으로 나아가는 이야기다. 삶에 지친, 미래가 암울하다고 생각하는 분들에게 희망이 됐으면 한다”라고 밝힌 것처럼 영화는 남녀노소를 불문하고 모든 세대의 관객에게 넘어져도 다시 일어설 수 있다는 희망과 응원을 건넨다.

최근 ‘왕과 사는 남자’를 통해 스스로 ‘리바운드’를 증명한 장항준 감독. 그 특유의 긍정적인 에너지와 밝은 웃음, 따뜻한 시선이 고루 어우러진 ‘리바운드’를 통해 다시 한번 관객들에게 오래도록 기억에 남을 극장 경험을 선사할 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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