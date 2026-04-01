김사랑의 해탈 “사는데 지장 없으면 됐죠”…부실 공사가 바꾼 완벽주의자의 삶

김사랑이 인테리어가 잘못된 부분을 말하고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘김사랑 sa rang’ 영상 캡처

김사랑이 전원주택 인테리어 시공 불량으로 인한 피해 사실을 밝혔다.



김사랑은 지난달 31일 자신의 유튜브 채널에 ‘김사랑 유튜브 시작합니다(사랑 집 최초 공개)’라는 제목의 첫 영상을 게재했다. 반려견과 함께 전원주택에 거주 중인 김사랑은 집 내부를 소개하며 부실공사로 인한 고충을 토로했다.

김사랑은 “인테리어에 너무 시달려서 스트레스를 많이 받았다. 그래서 여기 마무리를 못 한 부분이 있다. 비도 새서 부패가 됐다”고 밝혔다. 구체적인 누수 및 미 마감 피해에 대해서는 “다른 데서 업체를 불러서 보수 공사를 했더니 다른 곳에서 물이 새더라”라며 “밑에다가 배변 패드도 깔아놨다. 물을 제일 잘 흡수하더라”라고 설명했다.



또 “벽 부분도 마무리를 안 하셔서 제가 종이를 잘라 붙였다. 겨울 되니까 바람이 새더라”라고 덧붙였다. 전기 배선 문제와 관련해서도 드레스룸을 가리키며 “저기 안에서 불을 켜면 여기 불이 켜진다”고 토로했다.

김사랑은 “원래는 인테리어를 엄청 신경 쓰는 사람이었는데 계속 시달리니까 ‘사는 데 지장 없는데 괜찮다’하면서 더 무던해졌다”며 “인테리어 하면서 지쳐서 크게 신경 안 쓰고 살고 있다”고 말했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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