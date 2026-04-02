[SW인터뷰] “수원 삼성의 승격·베스트11 모두 잡는다”… ‘폭풍 성장’ 박현빈의 당찬 선언

수원 삼성 박현빈이 포즈를 취하고 있다. 사진=김진수 기자

수원 삼성 박현빈. 사진=한국프로축구연맹 제공

“수원 삼성의 승격, 그리고 시즌 베스트11이 목표입니다.”

K리그2 수원 삼성의 박현빈(22)은 최고의 미드필더 자리를 꿈꾼다. 지난해 아쉬움을 묻고 다시 목표를 향해 달리겠다는 각오다.

올 시즌 출발이 좋다. 박현빈은 31일 기준 5경기에서 2골 1도움으로 팀 내 공격포인트 1위(3개)를 달리고 있다. 부천FC 1995시절이던 2024시즌 자신의 한 시즌 최다인 4개를 넘어설 기세다. 박현빈은 “이정효 감독님께서 공격포인트가 있으면 좋겠다고 말씀해 주셨다. 저도 경기를 할 때마다 생각하고 있다”고 미소 지었다.

올 시즌 수원 삼성의 푸른 유니폼을 입었다. 지난 시즌 부천에서 풀타임을 소화하며 팀의 K리그1 승격을 이끈 뒤 나온 선택이다. 하지만 그의 선택은 K리그2였다. 이 감독의 러브콜이 작용했다. 올 시즌 수원 삼성의 지휘봉을 잡은 이 감독은 직접 구단에 박현빈 영입을 요청했다. K리그 최고 지략가인 이 감독에게 축구를 배우고 싶었던 박현빈 역시 이를 마다하지 않았다. 박현빈은 “감독님은 축구하는 스타일이 확고하다. 정해진 규율 안에서 자율을 주신다”며 “감독님께서 알려 주신 대로 하면 잘 될 수 있다고 느끼고 있다. 앞으로가 더 기대된다”고 힘줘 말했다.

일찌감치 주전 자리를 굳혀가고 있다. 개막 5경기에 모두 출전했다. 이중 선발 출전은 4차례. 총출전 시간은 429분으로 미드필더 중에서는 헤이스 다음으로 길다. 정호연, 고승범 등 치열한 경쟁의 장이 펼쳐지는 포지션에서 당당히 존재감을 드높이고 있다.

될성부른 떡잎이었다. 박현빈은 인천 유소년 팀인 대건고 출신이다. 에이스의 상징이 10번을 달았고 고3 때는 주장을 맡았다. 2021시즌 K리그 18세 이하(U-18) 챔피언십에서 시즌 베스트11에 뽑혔다.

연령별 국가대표도 거쳤다. 2020년 17세 이하(U-17) 국가대표에 뽑혀 알가르베컵 국제 친선대회에 출전했다. 2023년에는 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵 대표팀으로 최종 발탁돼 한국의 4강 진출에 공헌했다.

막상 프로 생활은 녹록지 않았다. 2022시즌 큰 기대를 안고 인천 유나이티드에 입성했다. 주전 경쟁을 벌이기에는 선배들의 벽이 높았다. 인천에서 2년 동안 6경기 출전에 그쳤다. 살길이 필요했다. 2024시즌을 앞두고 부천이 손을 내밀었다. 이영민 부천 감독이 그의 가능성을 눈여겨본 덕분이다. 이적 첫해부터 주전 미드필더로 기용하면서 신뢰를 보냈다. 날개를 달았다. 박현빈은 중원에서 폭발적인 활동량으로 제 기량을 마음껏 펼쳤다. 2년 동안 62경기에 출전하며 말그대로 폭풍 성장했다.

박현빈은 “부천은 제가 축구를 제가 시작한 곳이다. 힘든 상황일 때 손을 내밀어줬다. 어떻게든 저를 키우려고 했다. 기회를 많이 주셔서 성장할 수 있었다”고 돌아봤다. 이제 수원 삼성에서 더욱 비상하기 위해 구슬땀을 흘리고 있다.

정규시즌 베스트11을 노린다. 박현빈은 지난 시즌 베스트11 미드필더 후보에 이름을 올렸지만 수상까지 이루진 못했다. 그는 “너무 아쉬웠다. 올해 꼭 다시 도전할 것”이라며 “지금처럼 꾸준히 경기장 안에서 최선을 다하다 보면 수상하는 날이 올 것”이라고 눈을 반짝였다. 그러면서 “뽑히기 위해서는 공격포인트도 많아야 하고 팀 순위도 높아야 한다. 팀 승격을 이루고 베스트11에 들어가겠다”고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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