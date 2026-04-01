울산 김현석의 첫 현대가 더비… 전북 원정서 1490일 만의 승리 노린다

울산 김현석 감독. 사진=울산 HD 제공

울산 이동경. 사진=울산 HD 제공

100번째 ‘현대가 더비’, 울산이 승리할 수 있을까. A매치 휴식기를 알차게 보낸 프로축구 울산 HD가 전북 현대와 정면충돌한다.

울산은 오는 4일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 전북과 하나은행 K리그1 2026 6라운드를 치른다.

현재 울산은 개막 후 4경기 무패(3승1무) 행진을 달리고 있다. 승점 10으로 2위다. 울산이 이번 경기를 승리하면 FC서울(승점 12)과 치열한 선두 경쟁을 벌일 수 있다.

이번 맞대결은 리그 기준으로 100번째 현대가 더비다. 울산은 지금까지 전북과 리그에서 99번 격돌해 37승24무38패로 1경기 열세다. 지난 시즌 3차례 맞붙어 1승2패를 기록했다. 다만 최근 5시즌(2021~2025) 동안 전북과 시즌 첫 대결을 5경기 무패(3승2무)로 압도하고 있다.

이번 시즌도 1로빈의 주도권을 확실히 잡기 위해선 ‘1490일 묵은 전주성 징크스’를 깨뜨려야 한다. 울산이 전북의 홈인 전주월드컵경기장에서 가장 최근에 승리한 건 지난 2022년 3월6일이다.

멈춰 있는 울산의 전주 원정 승리 시계를 다시 움직이게 할 적임자는 돌아온 골잡이 야고다. 올 시즌 4경기 4골로 K리그1 득점 선두를 달리고 있다.

이번 경기는 이번 시즌을 앞두고 울산 지휘봉을 잡은 ‘김현석 감독의 첫 현대가더비’다. 울산의 원클럽 레전드로 사령탑 부임한 김현석 감독은 3승1무로 시즌 초반 팀의 순항을 이끌고 있다. 지도자로서 처음 경험하는 현대가더비에서 어떤 전술과 지략으로 승전고를 울릴지 관심사다.

흥미로운 볼거리도 많다. 울산의 에이스 이동경과 측면의 지배자 조현택이 스승 정정용 감독과 조우한다. 둘은 김천 상무 시절 현재 전북 사령탑인 정정용 감독의 지도를 받으며 기량적·정신적으로 한층 더 성숙해졌다. 이동경과 조현택의 활약에 힘입어 김천은 2024·2025시즌 창단 후 역대 최고 성적인 3위에 올랐다. 울산 복귀 후 최고의 활약을 펼치고 있는 두 선수가 스승에게 비수를 꽂을지 관심사다.

중앙 수비수 이재익 역시 옛 스승인 정정용 감독과 친정을 상대한다. 이재익은 20세 이하(U-20) 대표팀 유니폼을 입고 정정용 감독 지휘 아래 2019 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에 전 경기 출전하며 역사상 최초 준우승에 기여했다. 이후 2021년 서울 이랜드로 이적해 두 시즌 동안 정정용 감독의 지도를 받았다.

2024시즌 전북에서 활약한 이재익은 2025시즌부터 울산에 몸담고 있다. 이번 시즌 4경기에 모두 출전하며 안정적으로 울산의 수비를 책임지고 있다. 현재 주장인 김영권이 햄스트링 부상으로 이탈한 만큼 중요한 역할을 해내야 한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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