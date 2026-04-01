리니지 리마스터, ‘아지트’ 업데이트 진행…검사 클래스 리부트

리니지 리마스터가 신규 업데이트 ‘아지트’를 진행한다.

엔씨는 PC 온라인 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘리니지 리마스터’에서 검사 클래스 리부트, 특화서버 리뉴얼, 특별 이벤트를 즐길 수 있다고 1일 밝혔다. 오는 8일에는 추가 특별 이벤트인 수렵 사냥터가 열리며, 5월 초에는 인터서버 컨텐츠 테베라스: 시간의 균열이 업데이트 된다.

검사 클래스는 이용자가 플레이 스타일을 직접 선택하는 방식으로 개편했다. 어썰트, 이지스, 어댑트, 애리얼 4가지 전투 모드 중 하나를 선택할 수 있다. 검사 캐릭터의 스탯과 전용 무기 성능, 외형, 스킬을 개선해 새로운 재미를 더했다.

특화서버 콘텐츠가 리뉴얼 된다. 최대 레벨 제한이 99까지 늘어나고, 로컬 보스의 보상이 상향된다. 지배의 탑에서 획득하는 경험치가 증가하며, 새벽 시간대의 안전 사냥터 종류를 확장한다. 용맹, 폭발, 심판 3종의 엠블럼과 함께 특화서버 전용 하이네 점령전도 추가된다.

이용자 요구사항을 반영한 라이브 케어를 진행한다. 엔씨는 상반기 내 스킬연마서 등급 확장, 제작 시스템 변경, 혈맹 콘텐츠 개편, 제련 시스템 개선, 전투력 시스템 추가, 몬스터 정보 표기 기능 추가 등 편의성 업데이트를 예고했다.

아지트 업데이트 기념 각종 이벤트가 열린다. 리니지 이용자는 출석을 통해 부위별 복구 쿠폰 10종을 받는 시그니처 복구 쿠폰 이벤트에 참여할 수 있다. 기간 내 출석을 모두 완료하면 전 부위 대체 사용이 가능한 마스터 쿠폰 1종을 추가 지급한다.

복구 쿠폰 사용 시 아이템 복구 기준이 캐릭터 단위로 변경되며, 강화 히스토리를 더욱 편리하게 볼 수 있도록 시스템이 개선된다. 추가로 ALL 클래스 체인지, 폭탄 피하기 미니게임, 해양 정원 사냥터 오픈, 아지트 에피소드 특전도 즐길 수 있다.

에피소드 특전은 신규·기존 이용자 모두에게 혜택을 제공한다. 홈페이지를 통해 아지트 사전예약에 참여한 이용자는 검사의 장비 보급품 상자 또는 검사의 성장 보급품 상자 중 하나를 선택해 획득할 수 있는 특전 쿠폰을 받는다.

장비 보급품 상자는 +7 영웅 장비와 검사의 훈련 반지를 제공한다. 반지 착용 시 12분마다 캐릭터 현재 레벨 20%에 해당하는 경험치를 즉시 획득하는 검사의 서(EXP)를 받는다. 성장 보급품 상자는 최대 신화 등급(특화서버는 전설 등급) 마법 연마서 확률 획득이 가능한 큐브를 제공한다.

전투 경험을 확장한 인터 서버 콘텐츠 테베라스: 시간의 균열은 5월 초 업데이트된다. 테베라스 균열은 오픈형 필드에서 서버 그룹 단위 전투를 벌이는 사막 필드와 전 서버 유저들이 랜덤하게 분산돼 파티, 협동 플레이를 즐기는 피라미드 내부 2가지 방식으로 진행된다. 테베라스 균열에서는 세공 시스템에서 옵션을 부여할 수 있는 세공 주문서와 오시리스의 상자 등을 획득할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]